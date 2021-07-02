 

НКРЭКУ выразила обеспокоенность снижением доходов трейдеров при перепродаже электроэнергии государственных АЭС – СМИ

02.07.2021, 23:50, Новости дня
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“В первые дни июля 2021 года на рынке “на сутки вперед” (РСВ) наблюдается резкое снижение цены, вызванное выводом спроса с рынка “на сутки вперед” на рынок двусторонних договоров (РСВ)”, – сказано в заявлении Нацкомиссии по энергетике. 

“РБК-Украина” отмечает, что беспокойство НКРЭКУ вызвано “снижением доходов трейдеров при перепродаже электроэнергии государственных АЭС на бирже” из-за перехода электростанций на продажу электроэнергии непосредственно потребителям по прямым договорам.

“Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточной рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличения спроса)”, – заявили в НКРЭКУ.

Агентство расценивает решение о переходе на прямые договоры как вынужденное.

“Регулятор осудил решение реальных производителей увеличить объем продаж электроэнергии по двусторонним договорам, к которому они вынужденно прибегли из-за ценовых махинаций трейдеров на рынке “на сутки вперед”, – пишет “РБК-Украина”.

Журналисты напомнили, что Минэнерго, “Энергоатом” и “Центрэнерго” призывали НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.

“НКРЭКУ трижды отказалась устранять махинации, заявив о недопустимости “ущемления прав трейдеров”. Кроме того, регулятор также обвинил “Энергоатом” и Минэнерго в непрофессионализме и неэффективности”, – отмечают авторы материала.

Контекст:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не приняла план Минэнерго по прекращению махинаций на рынке электроэнергии и предложила свои меры, которые не дали эффекта, сказано в заявлении государственной компании “Энергоатом”, опубликованном 3 июня на официальном сайте.

“Главком” писал, что в мае цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения – в отдельные дни цены падали до 43–44 коп./кВт-час.

“Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики. Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы”, – отмечает издание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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