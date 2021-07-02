Италия обыграла Бельгию в четвертьфинале Евро 2020

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Италии. Все три гола были забиты в первом тайме: Николо Барелла открыл счет на 31-й минуте, Лоренцо Инсинье на 44-й минуте удвоил преимущество; а на 45+2-й минуте Ромелу Лукаку сократил отрыв, реализовав пенальти.

МУЛЬТИМЕДИАОбзор лучших моментов первого тайма матча Бельгия – Италия. Видео: footballua.tv

Во втором тайме обе команды создали множество опасных моментов, но реализовать их не смогли.

Контекст:

В полуфинале чемпионата Италия встретится со сборной Испании, которая 2 июля обыграла Швейцарию в серии послематчевых пенальти. Матч между итальянцами и испанцами пройдет в Лондоне 6 июля.

Вторая полуфинальная пара Евро 2020 определится 3 июля по итогам встреч Чехия – Дания и Украина – Англия.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

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