Италия обыграла Бельгию в четвертьфинале Евро 2020
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Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Италии. Все три гола были забиты в первом тайме: Николо Барелла открыл счет на 31-й минуте, Лоренцо Инсинье на 44-й минуте удвоил преимущество; а на 45+2-й минуте Ромелу Лукаку сократил отрыв, реализовав пенальти.
МУЛЬТИМЕДИАОбзор лучших моментов первого тайма матча Бельгия – Италия. Видео: footballua.tv
Во втором тайме обе команды создали множество опасных моментов, но реализовать их не смогли.
Контекст:
В полуфинале чемпионата Италия встретится со сборной Испании, которая 2 июля обыграла Швейцарию в серии послематчевых пенальти. Матч между итальянцами и испанцами пройдет в Лондоне 6 июля.
Вторая полуфинальная пара Евро 2020 определится 3 июля по итогам встреч Чехия – Дания и Украина – Англия.
Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
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