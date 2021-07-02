 

Италия обыграла Бельгию в четвертьфинале Евро 2020

02.07.2021, 23:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Италии. Все три гола были забиты в первом тайме: Николо Барелла открыл счет на 31-й минуте, Лоренцо Инсинье на 44-й минуте удвоил преимущество; а на 45+2-й минуте Ромелу Лукаку сократил отрыв, реализовав пенальти. 

МУЛЬТИМЕДИАОбзор лучших моментов первого тайма матча Бельгия – Италия. Видео: footballua.tv

Во втором тайме обе команды создали множество опасных моментов, но реализовать их не смогли.

Контекст:

В полуфинале чемпионата Италия встретится со сборной Испании, которая 2 июля обыграла Швейцарию в серии послематчевых пенальти. Матч между итальянцами и испанцами пройдет в Лондоне 6 июля.

Вторая полуфинальная пара Евро 2020 определится 3 июля по итогам встреч Чехия – Дания и Украина – Англия.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.04 / “Динамо” обыграло “Шахтер” в матче лидеров УПЛ

05.07 / Актер из «Папиных дочек» попал в больницу с травмами ног

12.07 / На крыше 20-этажного жилого дома в Иркутске произошел пожар

13.07 / Видео: Поляки выбрали русофобию

18.04 / Обсуждение военного переворота в Белоруссии сняли на камеру

18.03 / “Кабмин умыл руки”. Кличко заявил о введении локдауна в Киеве

11.08 / СБУ разоблачила коррупционную схему на строительстве в Чернобыльской зоне

06.10 / Бастрыкин направил на Камчатку криминалистов СК

03.08 / В Айя-Софии подняли флаг Талибана

28.12 / Google обновил приложение «Камера» и удалил важную функцию на смартфонах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика