 

“Ребята, еще очень рано домой”. Зеленский записал обращение к сборной Украины по футболу и запустил еще один флешмоб

02.07.2021, 23:50, Новости дня
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“Завтра снова в бой и завтра снова за тебя, моя дорогая желто-голубая, будет болеть вся Украина. Я уверен, что каждый украинец скажет вам: “Ребята, еще очень рано домой”. Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Завтра, дай бог, будет побеждать вся Украина!” – сказал президент. 

Зеленский предложил украинцам накануне матча за вход Украины в полуфинал Евро 2020, провести онлайн “перекличку самого большого 40-милионного фан-сектора в Европе” – записать видео в поддержку сборной, назвав свои имя и город. 

Ролик президент сопроводил хештегом #40млнПідтримуютьЗбірну. Хотя, согласно оценке Государственной службы статистики (.doc), по состоянию на 1 мая 2021 года имеющееся население Украины составляет 41,44 млн человек. Перед предыдущей игрой Зеленский звонил сборной и запускал хэштег #завтра_нас_буде_40_мільйонів. Тогда его внимание обращали на ошибку в численности страны. 

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/165108702314039/

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

Четвертьфинальный поединок между Украиной и Англией состоится в Риме 3 июля. Матч на стадионе “Олимпико” начнется в 22.00.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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