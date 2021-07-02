Google подал иск против киевского застройщика. Требует аннулировать свидетельство на бренд

Google требует досрочно аннулировать свидетельство на бренд застройщика Nest. У Google есть подразделение, которое называется Nest, оно производит устройства для “умного” дома термостаты, детекторы дыма, умные акустики и домофоны.

“Исковые требования обоснованы тем, что знаки для товаров и услуг не используется ответчиком в течение пяти лет и объективной необходимостью истца в получении на территории Украины правовой охраны знака для товаров и услуг Nest”, – сказано в иске.

Google попросил аннулировать свидетельство по категориям 37 “установка оборудования, систем безопасности” – сигнализации, видеонаблюдения, кондиционеров и систем вентиляции и 42 класса “разработка ПО и компьютерной техники, веб-сайтов”.

Компания “Недвижимость столицы” – девелопер, основанный в 1997 году. Она построила три жилых комплекса и восемь бизнес-центров. В 2007 году компания основала одноименный бренд Nest, его уенефициар – Всеволод Трофименко, сообщила Liga.net

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