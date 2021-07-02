Ученые рассказали о пользе употребления в пищу жирной рыбы

В процессе исследований ученые неожиданно обнаружили, что жирная рыба помогает в борьбе с мигренью. У людей, страдающих непрекращающимися головными болями, недуг отступал, как только этот продукт становился постоянным компонентом ежедневного рациона.

По данным международных организаций, в мире около четырех миллионов человек страдают мигренью. Как правило, проявляется она в том, что без видимой причины начинает болеть голова, и боль может не прекращаться от нескольких часов до нескольких дней. Известны случаи, когда мигрень у людей проявлялась по 10-15 раз в месяц.

Ученые провели исследование в фокус-группе, собранной из страдающих данным недугом людей. Спустя несколько людей именно у той части добровольцев, которые постоянно ели жирную рыбу, постепенно уменьшалась частота приступов.