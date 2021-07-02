Ученые назвали умение лгать признаком хорошего ума и сообразительности

Как утверждают специалисты по психологии, умение человека лгать говорит о его высоких когнитивных способностях. Разумеется, речь идет об убедительной лжи, распознать которую для окружающих сложно.

Исследование по этой теме проводили ученые из университета Райерсона, расположенного в канадском городе Торонто. Они собрали умелых лгунов и сравнили их способности убедительно доносить неправдивую информацию с абстрактным мышлением и так называемым вербальным интеллектом.

Вов ремя тестов удалось выяснить еще несколько интересных закономерностей. Например, чем лучше человек умеет лгать, тем реже он использует эти свои способности для достижения каких-то обыденных целей. Также ученые говорят, что ложь становится убедительной только в том случае, если человек, ее распространяющий, сам верит в то, что говорит.