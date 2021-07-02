 

Эксперт Polskie Radio упрекнул Запад в однобоком отношении к России — ради экономической выгоды там закрывают глаза на её агрессивную политику

02.07.2021, 23:44, Новости дня
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Считая, что даже в самой сложной ситуации необходимо развивать бизнес и экономически сотрудничать с Россией, Западная Европа поступает крайне наивно, уверен польский профессор Томаш Гросс. В беседе с Polskie Radio он обвиняет западных коллег в том, что в отношении РФ они проводят разделительную линию между геополитическими вопросами и экономикой, а также закрывают глаза на её агрессивную политику.


Reuters

«В крупнейших странах Западной Европы бытует убеждение в том, что РФ — это очень привлекательный экономический партнёр. В этом плане наиболее ярким примером выступает газопровод «Северный поток — 2». Они часто проводят разделительную линию между геополитическими вопросами и экономикой», — заявил польский профессор Томаш Гросс.

В беседе с Polskie Radio он обращает внимание на то, что особенно среди немецких политиков существует такой подход, что даже в самых сложных ситуациях необходимо развивать бизнес и экономически сотрудничать с россиянами. «Согласно этой концепции, русские через торговлю и развитие экономических отношений якобы более склонны идти на экономические уступки», — пояснил он.

Эксперт уверен, что такой подход далёк от действительности. «Факты более чем очевидны, если мы взглянем, например, на кибератаки. Мы убедились в этом на собственной шкуре, но страны Западной Европы находятся в такой же ситуации. Если, несмотря ни на что, они закрывают на это глаза, а также мирятся с агрессивной политикой в отношении Украины, то сложно не считать наивной такую философию влияния на политику Путина через бизнес», — резюмировал он. 

 



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