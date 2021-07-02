 

Захарова отметила непостоянность позиции Зеленского по русским и украинцам

02.07.2021, 23:40, Разное
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На этой неделе президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что русские и украинцы – единое целое. Лидер Незалежной Владимир Зеленский незамедлительно отреагировал на слова российского коллеги. Бывший актер написал своем твиттер-аккаунте, что украинцы и русские не являются одним народом. Мол, у каждого свой путь.

Особое внимание на заявление украинского лидера обратила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила подписчикам своего телеграм-канала, что в интервью “Муниципальной газете” в 2014 году Зеленский заявил, что русские и украинцы – один народ. “Мы же не идиоты”, – сказал тогда будущий президент Украины.

Так Захарова указала на непостоянность позиции Зеленского по русским и украинцам. Впрочем, переменчивую риторику лидера Незалежной заметили и интернет-пользователи. В пример они привели несколько выдержек из давних выступлений Владимира Александровича.

Хобана&#55357;&#56391; pic.twitter.com/SWhkTSC6kb

— BIGG BOSS (@nashchel11) July 1, 2021

Напомним, ранее Владимир Путин высказался о возможной встрече с Владимиром Зеленским. Президент России отметил, что не отказывается от переговоров с украинским коллегой, но для начала нужно определить темы встречи.



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