 

Убийцу-педофила в Нижнем Новгороде приговорили к 22 годам колонии

02.07.2021, 23:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Нижнем Новгороде вынесли приговор 35-летнему гражданину, обвиняемому в убийстве любовницы и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Также срок получила его знакомая за укрывательство преступления, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 11 июля 2020 года на территории заповедника заповедника «Малышевские гривы» в Автозаводском районе г. Н. Новгорода подсудимый встретился со своей знакомой. Девушка пригрозила, что расскажет его супруге об их отношениях.

«Поссорившись на этой почве, он оглушил девушку, а затем, обмотав в несколько слоев ее голову и шею скотчем, задушил ее. Тело 21-летней девушки он сбросил в водоем и скрылся с места происшествия.

С  целью сокрытия следов преступления злоумышленник привлек свою 33-летнюю знакомую, которая зная о совершенном убийстве, согласилась принять участие в сокрытии его следов. Она помогла в выборе способа уничтожения улик, участвовала в сожжении вещей потерпевшей. Кроме того, с целью введения следствия в заблуждение, дала заведомо ложные показания об обстоятельствах обнаружения тела потерпевшей», – говорится в сообщении ведомства.

Ее действия следователями квалифицированы по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений).

Во время следствия выяснилось, что подсудимый причастен в двум преступлениям против половой неприкосновенности малолетней и несовершеннолетней, которые он совершил 12 и восемь лет назад.

«Так, в октябре 2009 года он, увидев на ул. Семашко Нижегородского района г. Н.Новгорода 12-летнюю девочку, возвращающую из школы, схватил ее за руку, силой завел на территорию заброшенного дома и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

А в октябре 2013 года на ул. Родионова Нижегородского района г. Н.Новгорода он же под предлогом трудоустройства встретился с 16-летней  девушкой. Заведя ее на безлюдный участок лесистой местности, под угрозой применения пневматического пистолета он покушался на ее изнасилование.  В силу активного сопротивления потерпевшей, ей удалось скрыться», – говорится в пресс-релизе регионального СУ СКР.

Мужчина не признал вину в совершении инкриминируемых деяний, он заключен под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, а его соучастнице наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб.

Ранее в Нижегородской области вынесли приговор двум местным жителям за убийство беременной и поджог ее квартиры



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.05 / Кадыров пообещал уволиться, если его 13-летнего сына побьет оппозиционный блогер

25.11 / Ученые рассказали, как находят черные дыры

13.05 / Американские авиакомпании отменили рейсы в Тель-Авив на ближайшие дни

17.05 / “Кошечка”, “Сводишь с ума”. Тина Кароль показала голый живот

01.10 / На должность мэра Киева зарегистрировали 20 кандидатов

30.06 / Мадуро потребовал от представителя ЕС в Венесуэле покинуть страну

23.11 / “Я люблю!” 73-летний Алибасов вскоре станет отцом во второй раз

11.08 / Протестующих вытеснили с улиц Минска после семичасового противостояния с ОМОНом

26.09 / Украина на стороне белорусского народа – МИД

28.04 / Кабмин Украины уволил Коболева с должности главы “Нафтогаза”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика