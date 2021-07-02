Убийцу-педофила в Нижнем Новгороде приговорили к 22 годам колонии

В Нижнем Новгороде вынесли приговор 35-летнему гражданину, обвиняемому в убийстве любовницы и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Также срок получила его знакомая за укрывательство преступления, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 11 июля 2020 года на территории заповедника заповедника «Малышевские гривы» в Автозаводском районе г. Н. Новгорода подсудимый встретился со своей знакомой. Девушка пригрозила, что расскажет его супруге об их отношениях.

«Поссорившись на этой почве, он оглушил девушку, а затем, обмотав в несколько слоев ее голову и шею скотчем, задушил ее. Тело 21-летней девушки он сбросил в водоем и скрылся с места происшествия.

С целью сокрытия следов преступления злоумышленник привлек свою 33-летнюю знакомую, которая зная о совершенном убийстве, согласилась принять участие в сокрытии его следов. Она помогла в выборе способа уничтожения улик, участвовала в сожжении вещей потерпевшей. Кроме того, с целью введения следствия в заблуждение, дала заведомо ложные показания об обстоятельствах обнаружения тела потерпевшей», – говорится в сообщении ведомства.

Ее действия следователями квалифицированы по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений).

Во время следствия выяснилось, что подсудимый причастен в двум преступлениям против половой неприкосновенности малолетней и несовершеннолетней, которые он совершил 12 и восемь лет назад.

«Так, в октябре 2009 года он, увидев на ул. Семашко Нижегородского района г. Н.Новгорода 12-летнюю девочку, возвращающую из школы, схватил ее за руку, силой завел на территорию заброшенного дома и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

А в октябре 2013 года на ул. Родионова Нижегородского района г. Н.Новгорода он же под предлогом трудоустройства встретился с 16-летней девушкой. Заведя ее на безлюдный участок лесистой местности, под угрозой применения пневматического пистолета он покушался на ее изнасилование. В силу активного сопротивления потерпевшей, ей удалось скрыться», – говорится в пресс-релизе регионального СУ СКР.

Мужчина не признал вину в совершении инкриминируемых деяний, он заключен под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, а его соучастнице наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб.

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