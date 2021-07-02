 

Жителям Ижевска после выброса хлора разрешили вернуться в дома

02.07.2021, 23:30, Новости дня
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Авария на станции подъема воды с выбросом хлора в Ижевске локализована, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Жители микрорайона Городок Металлургов могут вернуться в свои дома, уведомил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

«Уважаемые горожане, сегодня произошла нештатная ситуация на станции водоподготовки воды «Пруд Ижевск» в Городке Металлургов. В данный момент концентрация хлора в атмосфере не превышает предельно допустимых значений. Жители микрорайона <…> могут возвращаться в свои дома. Мы обязательно проведем расследование произошедшего», – написал Бекмеметьев на своей странице в Instagram.

«В настоящий момент авария локализована, утечка приостановлена. Силами МЧС проводятся мероприятия для локализации последствий. Силами Роспотребнадзора и МЧС сделаны только что замеры. Предельные нормы хлора в воздухе пока в норме», – написал Бречалов на своей странице в Instagram.

Глава Удмуртии сообщил, что в течение последующих суток оперативные службы будут контролировать ситуацию каждые 30-45 минут. «Опасности для жизни и здоровья граждан нет. Но, жители по улице Песочной адрес 17, 19, 21 и по четной стороне, будьте внимательны. Если возникают вопросы со здоровьем, пишите, обращайтесь в скорую помощь, будем оперативно реагировать», – отметил он.

В пресс-службе Минздрава Удмуртии уточнили, что пока обращения с жалобами на отравление в службу скорой помощи не поступали. Тем не менее, развернуто 20 коек в токсикологическом отделении городской клинической больницы №6, передает ТАСС.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии контролирует ситуацию в Ижевске после выброса хлора, на месте работают специалисты, сообщили журналистам в территориальном управлении. «В настоящее время на месте работают специалисты Управления Роспотребнадзора, развернута лаборатория, проводятся замеры на границе жилой зоны на содержание в воздухе хлора. Ситуация находится на контроле управления», – говорится в сообщении.

Там также отметили, что в ближайшей жилой застройке результаты исследований не превышают разовой максимально допустимой концентрации. Замеры продолжаются, добавили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, выброс хлора произошел на ижевской станции подъема воды по ул. Песочной, 9а. По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе «Ижводоканала», распространения хлора за пределы станции подготовки воды не произошло, ситуация находится под контролем.

Напомним, в пятницу произошла утечка хлора на очистных сооружениях в одном из районов Ижевска, власти попросили жителей закрыть окна и уехать из района.



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