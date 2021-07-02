Беларусам запретили Гете

Власти закрыли международный немецкий институт и выходят из «Восточного партнерства».

На санкции отвечать очень легко. Не нужны мозговые штурмы, ночные тревожные заседания, раскаленные от подсчетов калькуляторы в потеющих руках. Нужно совсем другое — просто начать шмалять беспорядочно во все стороны, авось что нужное заденешь.

Офис Гёте-института в Минске. Фото: Facebook

Лукашенко пока попадает в культуру и образование. В ответ на секторальные санкции, введенные Евросоюзом 24 июня, в Беларуси запретили деятельность Института Гёте и Германской службы академических обменов. А еще Беларусь выходит из «Восточного партнерства» и соглашения о реадмиссии. В общем, все что можем.

Институт Гёте работал в Беларуси с 1993 года. Курсы немецкого языка, семинары для преподавателей немецкого, выставки, кинопоказы, концерты — вот чем занимался институт в Минске. А еще при Институте Гёте работает отличная библиотека немецкой литературы и периодики. Плюс к тому — читальный зал в Витебске и медиаавтобус DeutschExpress для тех, кто не в Минске. Впрочем, едва ли нужно объяснять, чем занимается Институт Гёте — он работает в 98 странах мира. В Беларуси его больше не будет. Значит, уже в 97.

Информационный центр Германской службы академических обменов (DAAD) открылся в Минске в 2003 году. Он помогал белорусским студентам находить стипендии для обучения в Германии, ученым — гранты для исследований. Многие белорусские деятели культуры и науки благодаря DAAD выступали с лекциями в немецких университетах. В том числе — нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. А вообще эта служба каждый год помогает 100 тысячам соискателей по всему миру — от абитуриентов до профессоров. Теперь ее деятельность в Беларуси прекращена.

Еще до того, как библиотекари в Гёте-институте начали складывать книги в коробки, Беларусь покинул глава представительства Евросоюза Дирк Шубель. 28 июня его вызвали в МИД Беларуси в связи с введением санкций и настоятельно рекомендовали покинуть страну. 30 июня Шубель уехал из Минска. 1 июля он написал на своей странице в фейсбуке:

ЦИТАТА. ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЕС В БЕЛАРУСИ

«Сегодняшняя Беларусь — не совсем та страна, в которую я прибыл 22 месяца назад, но я твердо уверен, что белорусы будут настойчивыми и выйдут из этого кризиса более сильными и готовыми к построению свободного, процветающего, гостеприимного и безопасного общества. Я с нетерпением жду возможности вернуться в Беларусь, чтобы встретить больше ее стойких и открытых людей, увидеть больше ее исторических и природных достопримечательностей и помочь укрепить тесные связи между ЕС и Беларусью во всех ключевых областях. В то же время мои мысли остаются с каждым политическим заключенным, с каждым человеком, который столкнулся с несправедливым задержанием или обращением, с их родными, с теми, кто потерял близких в бурном 2020 году. Берегите себя, пока я буду выполнять свою работу из Брюсселя в ближайшее время».

Класс в Институте Гёте. Фото: Twitter

Брюссель, кстати, заявил, что, несмотря на выход Беларуси из «Восточного партнерства» и соглашения о реадмиссии, стоимость шенгенских виз для белорусов не увеличится. До 1 июля прошлого года белорусы платили за визы по 60 евро, и только с 1 июля, после подписания с ЕС соглашений о реадмиссии и об упрощении визового режима, шенгенские визы стали дешевле — 35 евро. Правда, насладиться подешевевшими визами белорусам пока не удалось из-за пандемии. Тем не менее в будущем белорусы смогут платить все те же 35 евро. Если, конечно, их еще будут выпускать из страны: с декабря прошлого года выезд через наземные границы запрещен, а теперь еще и самолеты в западном направлении не летают.

МИД Германии после требования белорусских властей закрыть представительства Института Гёте и DAAD написал в своем пресс-релизе:

ЦИТАТА. АДМИТИСТРАЦИЯ ИНСТИТУТА ГЕТЕ

«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Гёте-Института и Германской службы академических обменов в Беларуси. Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси. Пострадавшими от этого решения будут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности».

«Международная изоляция» — сказано четко, по-немецки. А если по-русски, то можно и железный занавес вспомнить. Современная Беларусь строит его изнутри, чтобы никто даже книжкой, даже лекцией не потревожил хрупкое равновесие, рассмотреть которое можно разве что в оптический прицел.

Ирина Халип, Собкор по Беларуси

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