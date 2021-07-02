В Винницкой области умер мужчина после введения вакцины от COVID-19. Он получил препарат Pfizer/BioNTech

Медики ввели дозу вакцины в 13.45. В течение часа после прививки неблагоприятных событий не зафиксировали. В 17.00 у пациента появились жалобы на тошноту, он потерял сознание. Ему сразу вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая провела реанимационные мероприятия.

В 18.02 медики констатировали смерть мужчины. По информации департамента здравоохранения Винницкой области, из одного флакона с умершим привились пять других человек. Состояние их здоровья удовлетворительное.

“Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19”, – отметили в министерстве.

Контекст:

В Киеве 14 июня начали вакцинировать госслужащих препаратом Pfizer/BioNtech. 15 июня прививать этим препаратом стали нардепов. Также с 22 июня этой вакциной прививают сотрудников организованных коллективов. Главный санврач, замминистра здравоохранения Украины Игорь Кузин обещал, что в конце июля вакцина Pfizer/BioNTech появится в центрах массовой вакцинации.

Управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами США (FDA) недавно добавило в сопроводительную документацию вакцины Pfizer/BioNTech предупреждение о возможных редких побочных эффектах на сердце. FDA заявило, что препараты вызывают повышенный риск миокардита и перикардита после вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения обещала изучить случаи воспаления сердечной мышцы после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech.

В Украине зарегистрированы также вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 2 июля июня в Украине первую дозу вакцины получили более 2 млн человек, завершили иммунизацию около 766,5 тыс. украинцев.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат минимум 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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