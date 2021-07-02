 

Роботов научили плавать как рыба

02.07.2021, 22:54, Новости дня
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Специалисты из университета в Ницце сообщили, что им удалось создать уникальный робот для подводного плавания. Инженеры разработали специальный алгоритм, следуя которому, робот удачно имитирует поведение рыбы.

Для того чтобы достичь поставленной цели, специалисты сначала разработали так называемый биоинспирированный механизм. Благодаря ему, робот не только выглядит как рыба и повторяет ее движения, но также использует логику поведения обитающих в воде существ. В этом можно было убедиться во время демонстрации.

Как поясняют ученые, создание рыбы-робота может оказаться только первой пробой пера, после чего можно приступить к конструированию автономных машин, копирующих других представителей живой природы.



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