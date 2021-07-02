В РФ создан материал, эффективно защищающий здания от землетрясений

Уникальный материал для строительства представлен в Вятском государственном университете. Он одновременно отличается и вязкостью, и упругостью, утверждают разработчики. Как минимум, использование такого материала для сооружения зданий в сейсмоопасных местах поможет защитить их от землетрясений.

Для испытания нового материала российские ученые привлекли испанских коллег. В Мадриде отечественное изобретение получило высокую оценку.

На самом деле, до сих пор в мире создано уже немало сейсмостойких материалов для строительства. Российская разработка позволяет получить принципиально новые качества. Например, материал склонен к саморасширению и очень устойчив к разрушительным механическим воздействиям.