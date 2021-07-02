 

Mainichi – иностранные журналисты пожаловались организаторам Олимпиады на строгость карантинных мер

02.07.2021, 22:50, Новости дня
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Более 10 американских СМИ направили организаторам Игр в Токио письмо протеста, в котором указали на то, что правила, введённые для борьбы с распространением COVID-19, нарушают свободу прессы, пишет Mainichi Shimbun. Они также призвали организаторов пересмотреть эти ограничения с «уважением к здравому смыслу».


Reuters

Спортивные редакторы более 10 крупных американских СМИ направили организаторам Олимпийских игр в Токио письмо протеста, в котором говорится, что правила и ограничения, введённые в связи с пандемией COVID-19, идут вразрез со свободой прессы, пишет Mainichi Shimbun.

В письме, которое датировано понедельником и копия которого оказалась в распоряжении Kyodo News, говорится, что введённый для иностранных журналистов запрет брать интервью, в том числе у зрителей Игр, является «явным перегибом», направленным против них, поскольку эти ограничения не будут распространяться на японские СМИ, независимо от того, вакцинированы их сотрудники или нет.

«Некоторые из этих мер, которые мы описали, выходят за рамки борьбы с распространением вируса и говорят напрямую и главным образом о свободе прессы», — говорится в письме, составленном редакторами The New York Times, The Washington Post, Associated Press, USA Today и восьми других СМИ.

Как напоминает издание, в составленных организаторами правилах по мерам борьбы с COVID-19 говорится, что иностранные журналисты не могут брать интервью у зрителей или проводить интервью в Токио в течение первых 14 дней пребывания в Японии. Кроме того, согласно этим же правилам, зарубежным журналистам ещё в аэропорту нужно включить геолокацию на своих смартфонах, причём полученные данные могут быть использованы организаторами Игр.

Зарубежные СМИ обратились к последним с просьбой разрешить журналистам «участвовать в обычном сборе новостей» при условии, что те будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, они также призвали провести пересмотр «суровых ограничений» с «уважением к здравому смыслу и без ущемления свободы прессы».

Это письмо было направлено главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, президенту оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото и другим должностным лицам, причём произошло это в то время, когда в японской столице наблюдается всплеск заражений COVID-19, что уже усилило обеспокоенность по поводу проведения Игр во время глобального кризиса в сфере здравоохранения.

Ожидается, что на Олимпийских играх в Токио, которые после отсрочки на один год стартуют 23 июля, будет работать около 4600 сотрудников зарубежных СМИ. Их число, как указывается в статье, было сокращено примерно наполовину по сравнению с первоначальными планами, чтобы предотвратить распространение коронавируса.



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