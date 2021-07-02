 

France 24 – «женщины не сдадутся» — выход Турции из Стамбульской конвенции спровоцировал уличные протесты

02.07.2021, 22:50, Новости дня
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На улицах турецких городов прошли протесты против выхода страны из Стамбульской конвенции, цель которой — защищать женщин от насилия, передаёт France 24. Между тем президент Турции пояснил своё решение, заявив, что для защиты женщин будет достаточно местных законов.

ЖЕНЩИНЫ: (Скандируют.) Ты никогда не будешь одна!

Лозунги солидарности раздаются на улицах Стамбула, где сотни людей собрались для того, чтобы отстоять международную конвенцию по защите прав женщин, которая была подписана как раз в этом городе десять лет назад.

Напряжение вышло из-под контроля, когда полиция не пустила протестующих на легендарную площадь Таксим. Силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Протесты прошли в четверг в нескольких турецких городах. В этот самый день президент страны Реджеп Тайип Эрдоган официально вывел свою страну из Стамбульской конвенции. Для многих участниц это было уже не первое их шествие. И они обещают, что оно будет не последним.

ДЕВУШКА: Если будет необходимо, то мы вновь выйдем на улицы завтра или через месяц. Мы будем защищать эту конвенцию, пока она вновь не вступит в силу.

УЧАСТНИЦА ПРОТЕСТОВ: Женщины не сдадутся. И они увидят, насколько мы упорные.

В марте президент внезапно объявил о том, что выйдет из этих договорённостей ради семейных ценностей.

Организация Amnesty International назвала это решение, цитата, «постыдным». США и Евросоюз также осудили этот шаг, однако Эрдоган не боится критики.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Поскольку наша борьба с насилием в отношении женщин началась не со Стамбульской конвенции, то она не закончится с нашим выходом (из неё. — ИноТВ).

Турецкий лидер раскрыл свой собственный план действий по борьбе с насилием в отношении женщин, подчеркнув, что местных законов и политических решений будет достаточно.

По оценкам мониторинговых групп, в стране ежедневно происходит приблизительно по одному случаю феминицида.

Дата выхода в эфир 02 июля 2021 года.



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