Эксперты сделали прогноз на рост цен в России в июле

Согласно консенсус-прогнозу на основе опроса аналитиков от РИА Новости, годовая инфляция в России в июле будет варьироваться около 6,4%. Эксперты уверены, что рост цен в середине лета неминуем. Однако насколько и что именно подорожает, разные аналитики расходятся во мнении.

Рост цент объясняется общемировыми тенденциями и, конечно, пандемией коронавируса, которая продолжает бушевать во всех странах.

Самый плохой прогноз сделал директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он считает, что инфляция в июле может достигнуть 6,6%.

Есть и оптимисты среди финансистов. Так, директор по макроэкономическому анализу “Эксперт РА” Антон Табах заявил, что этот показатель может остановиться на отметке 5,9%. Эксперт связывает такую возможную тенденцию с укреплением российской валюты.

Многие аналитики уверяют, что ждать сезонного удешевления некоторых товаров не стоит. Этот год необычный, ведь пандемия коронавируса не побеждена и продолжает влиять на все факторы экономики. Кроме того, негативно на экономике могут сказаться погодные условия. Большинство экспертов уверены, что инфляция превысит отметку 6% годовых.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России подорожает стоимость коммунальных услуг.

Напомним, во время очередной ежегодной Прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос о росте цен на продукты.

Правительство России предпринимает множество новых мер для поддержки граждан в непростой период эпидемии. Уже выделены более 46,6 миллиарда рублей на адресную помощь тем, кто оказался в сложном материальном положении.