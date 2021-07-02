 

Мнение: США и НАТО покинули авиабазу Баграм

02.07.2021, 22:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Войска США и НАТО полностью покинули авиабазу Баграм, которая являлась крупнейшей авиабазой США в Афганистане и активно использовалась в операциях с 2001 года.  Как заявляют американские военные источники, уход с Баграма означает окончательную необратимость вывода войск, который официально завершится 11 сентября 2021 года к 20-й годовищне "11 сентября".

Базой теперь будут полностью распоряжаются афганские военные (во всяком случае до прихода Талибана) и сейчас решается вопрос сроков и порядков передачи базы в полное пользование афганской армии. Во времена прошлой Афганской войны, Баграм был крупнейшей авиабазой ВВС СССР в Афганистане.

Талибан уже официально приветствовал уход США и НАТО с авиабазы Баграм, указав, что это важный шаг к определению Афганистаном своей собственной судьбы самостоятельно.

PS. На фоне происходящего, вчера в Москву с визитом отправился https://tkg.af/english/2021/07/01/afghan-nsa-travels-to-moscow/ советник по национальной безопасности президента Афганистана. Правительство Гани рассчитывает найти некую поддержку в Москве после ухода американцев.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / Криминал: «Великий лакский переезд» – За что близнецы-росгвардейцы расстреляли соседа?

09.05 / В Сети появились качественные рендеры смартфона Sharp Aquos R6 с оптикой Leica

18.06 / «Человек просто хочет повидаться с семьей»

28.06 / Мнение: Агитатор

20.05 / “Позволит “читать мысли””: Ученые рассказали о разработке алгоритма по распознаванию внутренней речи

24.07 / Бегать не обязательно: Эксперты рассказали о пользе ходьбы для здоровья и похудения

06.10 / Теорию Дарвина о зарождении жизни поставили под сомнение

01.03 / Мнение: “Вильгельм Густлофф”, “Гойя” и “Кассандра”. Данные эхолокации

14.08 / Наколотые на булавку

05.07 / После пандемии медики столкнутся с «вьетнамским синдромом» — мнение психологов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика