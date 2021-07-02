Мнение: США и НАТО покинули авиабазу Баграм

Войска США и НАТО полностью покинули авиабазу Баграм, которая являлась крупнейшей авиабазой США в Афганистане и активно использовалась в операциях с 2001 года. Как заявляют американские военные источники, уход с Баграма означает окончательную необратимость вывода войск, который официально завершится 11 сентября 2021 года к 20-й годовищне "11 сентября".

Базой теперь будут полностью распоряжаются афганские военные (во всяком случае до прихода Талибана) и сейчас решается вопрос сроков и порядков передачи базы в полное пользование афганской армии. Во времена прошлой Афганской войны, Баграм был крупнейшей авиабазой ВВС СССР в Афганистане.

Талибан уже официально приветствовал уход США и НАТО с авиабазы Баграм, указав, что это важный шаг к определению Афганистаном своей собственной судьбы самостоятельно.

PS. На фоне происходящего, вчера в Москву с визитом отправился https://tkg.af/english/2021/07/01/afghan-nsa-travels-to-moscow/ советник по национальной безопасности президента Афганистана. Правительство Гани рассчитывает найти некую поддержку в Москве после ухода американцев.

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