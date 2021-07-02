 

США уточнили срок вывода войск из Афганистана

02.07.2021, 22:36, Новости дня
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США рассчитывают, что вывод американских войск из Афганистана завершится к концу августа, сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы ожидаем на данный момент, что это [вывод из Афганистана] будет завершено к концу августа. Президент США Джо Байден решил вывести американских военнослужащих из Афганистана и завершить войну там после 20 лет», – сказала Псаки, передает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что вывод американских войск из Афганистана не будет завершен в ближайшие дни, некоторые силы США там останутся.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о стягивании сил ИГ в Афганистан.

Сообщалось, что переговоры между представителями афганских властей и радикального движения «Талибан» идут медленно и не приносят существенных результатов.

В марте «Талибан» потребовал вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В апреле Госдепартамент США призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане.



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