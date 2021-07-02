Прокуратура не согласилась с ходатайством о смягчении приговора Ефремову

Прокуратура приняла решение отклонить как безосновательную апеляцию адвокатов Михаила Ефремова на слишком «строгий» приговор, посчитав, что наказание в виде лишения актера свободы на семь лет и шесть месяцев соразмерно совершенному им преступлению.

О намерении подать апелляцию на приговор Ефремову юристы Петр Хархорин и Роман Филиппов заявляли еще несколько месяцев назад. По их мнению, при вынесении вердикта суд не учел всех смягчающих обстоятельств, информирует Пятый канал.

Адвокаты уточнили, что человек с «психическим расстройством», «синдромом алкогольной зависимости» и «большим количеством иждивенцев» не должен долго сидеть в колонии. Кроме того, они настаивали, что погибший в ДТП, отчасти, сам мог быть в этом виноват: высказывалось предположение, что покойный, сев за руль, не пристегнулся ремнем безопасности.

Гособвинение доказало, что в момент аварии актер находился в нетрезвом состоянии. Кроме того, он отказался сотрудничать со следствием и признавать вину.

«Наказание является справедливым. <…> Прошу приговор Пресненского суда и апелляционное определение судебной коллегии в отношении Ефремова оставить без изменения», — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что адвокат артиста Петр Хархорин заявил, что сообщения о том, что актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в Москве, якобы обращался с жалобой на приговор из-за психического расстройства, не соответствуют действительности. Кроме того, ранее СМИ сообщили, что Ефремов якобы попросил смягчить ему наказание из-за развившегося у него психического расстройства. По этим данным, в жалобе также идет речь о синдроме алкогольной зависимости.

Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет. Он был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5.