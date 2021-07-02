Стало известно о прекращении поставок шампанского Moet в Россию

Крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок, информирует издание РБК.

«Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) – ООО «Моет Хеннесси дистрибьюшн рус» – направило российским партнерам письмо, в котором сообщило, что компания временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей», – приводит ТАСС сообщение издания, которое ссылается на письмо трех источников на российском рынке.

Поставки приостановят из-за поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня. Закон, регламентирующий производство и реализацию винодельческой и алкогольной продукции, был инициирован группой депутатов Госдумы и призван привести законодательство в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в РФ с 26 июня 2021 года.

Как уточняет издание, в соответствии с законом «Моет Хеннесси дистрибьюшн рус» должен изменить категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино, а производители шампанского не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка.

Напомним, в феврале после вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии в России» в Ростове-на-Дону закрылся Ростовский комбинат шампанских вин («Ростшампанкомбинат»), делавший шампанское из импортного виноматериала.