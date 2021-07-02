Одно и то же – Личное мнение

Наверняка вы знали, но что я заметила? Дети почему-то смотрят одно и то же десятки раз.

Мультик. Песенку слушают. Клипы. Раз за разом, если не остановить, то без остановки.



Фото: Соцсети

Да-да, вы скажете, что и без меня это знали. Но в чём причина, вы понимаете? То-то и оно, что нет.

Впрочем, я тоже не знаю, но есть проблема — дети, гоняя одно и то же, достают нас, взрослых.

Способны вы восемьсот раз посмотреть один и тот же мультфильм? Вот и я о том же.

В машине. Дома. На пляже. В салоне самолёта. Везде одно и то же — детский шум. И ладно б, сами они орали — это понятно и можно вытерпеть. Но когда по десятому кругу та же песня — лично мне хочется убиться об стену.

Представляю, как вам.

Счастлива мама — счастлив ребёнок. А если мама оглохла и хочет чуть-чуть тишины? Взрослый человек занял ребёнка, чтобы посвятить время своим делам — сосредоточиться на работе в ноутбуке или созвониться с коллегой/знакомым. В конце концов, провести 15-20 минут в тишине и спокойствии, но ничего подобного — звуки мультфильмов или песен из динамиков телевизора или смартфона не дают ничего этого сделать.

Нельзя сосредоточиться на деле. Мешают нормальному разговору — хоть с супругой/супругом, хоть с собеседником в телефоне. А если впереди многочасовая поездка в машине — остаётся только грустно вздыхать.

Что делать?

Назад не родишь, поэтому проблему нужно решать иными методами. Может, надеть на ребёнка наушники?

Нельзя! Ведь обычные «уши» выдают громкий звук (до 110 дБ, звук мощной бензопилы!), что опасно для детского слуха. Контролировать громкость? Если коротко — это нереально. А если и выставить тихий звук, всё равно бесполезно — ребёнка не убережешь от внезапной рекламы на в два раза повышенной громкости.

Но решение есть!

Тюменский бренд CGPods выпустил абсолютно безопасные для детского слуха наушники. Главная фишка — ограничение громкости, безвредный порог в 85 децибел (рекомендация Всемирной организации здравоохранения). Для сравнения, во взрослых наушниках обычно громкость — до 110 дБ.

Децибелы, кстати, это — логарифмическая величина. Поэтому Детские наушники CGPods в пять раз тише моделей для взрослых, а не в 1,3 раза если бы речь шла об обычных числах. А ещё детские модели CGPods в среднем в два раза легче, чем взрослые наушники.

Итог — дети в CGPods Cats или Kids смотрят видео, слушают песни, а родители спокойно занимаются своими делами или общаются. В общем, все счастливы, как и должно быть в нормальной семье!

Вывод: Детские наушники CGPods Kids и Cat — лучший антистресс и залог спокойствия родителей.

CGPods Kids и Cat — первые в России по-настоящему детские беспроводные наушники.

Почему? Да потому что 88% якобы детских наушников в продаже не содержат никаких ограничителей громкости! Только детский дизайн. Это их не делает ни безопасными, ни детскими в принципе!

В детских же наушниках CGPods установлено ограничение уровня громкости 85 дБ.

Некоторые бренды всё-таки встраивают ограничитель громкости, но порог гораздо выше 85 дБ — как правило, 93 дБ. 93 дБ — это почти в два раза громче, чем 85 дБ!

Очень многие производители пишут про ограничение 85 дБ, а на деле творят полную дичь. The New York Times проводило огромный 100-часовой тест более сорока детских моделей, итог — треть не смогли ограничивать звук до 85 Дб!

Практически все конкуренты если и устанавливают ограничение громкости, то в итоге выпускают якобы детские наушники. Якобы — потому что позволяют отключить ограничение. В детских наушниках CGPods невозможно отключить громкость.

Что общего между всеми детскими моделями CGPods?

Супер-автономность. 38 часов работы без подзарядки, в то время как аналоги предлагают до 12 часов. Во-вторых, опция совместного прослушивания.

К наушникам CGPods проводом (есть в комплекте) подключаются вторые детские наушники, если у вас их (детей) несколько. Или ребёнок с мамой не мешают новорожденному.

В чём отличия детских моделей наушников CGPods?

Ну, и о цене — первые в России по-настоящему детские наушники CGPods стоят чуть дороже 2’000 рублей.

В обычных магазинах техники такие наушники стоили бы в 2-3 раза дороже. Но CGPods продаются только онлайн. Без федеральных розничных сетей, которые накручивают +100% к цене. У CGPods — честная прямая цена производителя.

Вдобавок вот промокод на скидку 200 рублей — MIROKIDS2.

А что вас больше всего напрягает в родительстве?

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