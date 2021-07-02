Чтобы кукуруза принесла пользу, ее нужно правильно варить: быстрые способы в молоке, пакете и не только

Кукуруза – это продукт со множеством питательных веществ, регулирующих работу нашего организма. В настоящее время это чрезвычайно популярный компонент здорового питания. Рассмотрим, как выбрать и правильно приготовить злак.

Польза кукурузы

Кукуруза содержит жирорастворимые витамины, такие как A, D, K и E, а также минералы – натрий, кальций, магний, железо и калий. Многие из них влияют на водный баланс организма и правильное функционирование нервной системы. Среди пищевой ценности кукурузы стоит упомянуть фолиевую кислоту, ниацин и витамин С. Содержание витамина Е положительно влияет на упругость кожи. С другой стороны, кукурузный крахмал часто используется в производстве косметики и применяется для снятия кожной сыпи или раздражения.

Кукуруза обладает противовоспалительными и мочегонными свойствами, диастолическим и желчегонным эффектом. Поэтому она чрезвычайно полезна при различных заболеваниях пищеварительной системы. Кроме того, она хорошо действует при воспалении печени и почек.

Стимулирует перистальтические движения, благодаря чему защищает от запоров и способствует похудению. Эффективно выводит из организма свободные радикалы, что замедляет процессы старения. Растение положительно влияет на работу иммунной системы. Регулярное употребление кукурузы также улучшает память и концентрацию внимания.

Многие исследователи подтверждают, что она снижает уровень холестерина в крови. Благодаря этому обладает антиатеросклеротическими свойствами, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Большим преимуществом кукурузного крахмала является отсутствие глютена.

Почему не стоит есть много кукурузы?

Кукуруза довольно сытная и калорийная. Один початок содержит более 150 ккал, а 100 граммов зерен – 110 калорий. Злак на 70 процентов состоит из углеводов, на 15 процентов из белка и на 8% – из жира. Отсюда его высокий гликемический индекс: 55. Поэтому кукуруза не рекомендуется людям с диабетом и следящим за своей фигурой.

Кроме того, початки содержит антинутриенты – соединения, которые не дают усвоиться витаминам и минералам в организме. Например, цинк, магний и марганец в злаке практически не усваиваются, так как он содержит еще антинутриент – фитиновую кислоту.

Как выбрать?

Покупая кукурузные початки, убедитесь, что они как можно более свежие. У такой кукурузы в початках плотные, молочно-белого или светло-желтого оттенка сочные ядра, свежая зеленая оболочка, которая кажется влажной при прикосновении. Если же зерна ярко-желтые, сухие и слегка морщинистые, овощ лучше не покупать, так как он может быть старым или перезревшим.

Хороший способ проверить зрелость кукурузы – раздавить несколько зерен. Если из них вытекает молочный сок, то она как раз подходит для варки.

Как варить?

Овощ перед варкой рекомендуется вымачивать час в ледяной воде. После следует их промыть и очистить от листьев. Овощ можно варить и с листьями, только нужно удалить засохшие и сгнившие, оставив лишь зеленые.

В емкость для варки нужно класть початки одного размера, чтобы они приготовились одновременно. Большие початки можно разломить пополам.

Быстрые способы приготовления

Есть несколько вариантов приготовления кукурузы. Ее можно варить в молоке, жарить на гриле и даже запекать в духовке.

На гриле

Кукурузу на мангале можно приготовить двумя способами. Или приготовьте на гриле неочищенную, оставив листья. Также можно предварительно отварить кукурузу (около 10 минут), а затем обжарить на гриле.

В духовке

Запеченная кукуруза – деликатес из Мексики. Ее не очищают от листьев, а запекают с ними. Однако если вы не нашли в магазине злак с листьями, используйте алюминиевую фольгу.

Поместите початок с листьями или в алюминиевой фольге в разогретую до 175 °C духовку. Выпекайте 45 минут, пока кукуруза не станет мягкой. Вынув ее из духовки, удалите листья, волоски или фольгу. Запеченные початки можно можно приправить солью, маслом и щепоткой перца чили.

На молоке

В 1 литре молока сварить 2-3 очищенных початка. Соль можно добавить в процессе варки, не дожидаясь полной готовности продукта. Злак получается очень нежным на вкус, а время готовки составляет всего около 15-20 мин.