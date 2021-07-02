 

Испания обыграла Швейцарию и стала первым полуфиналистом Евро 2020. Видео

02.07.2021, 22:02, Новости дня
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Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти – основное время закончилось вничью – 1:1. Оба гола – на счету игроков сборной Швейцарии: на восьмой минуте Денис Закария забил в собственные ворота, на 68-й – Джердан Шакири в ворота соперника.

МУЛЬТИМЕДИААвтогол Закарии после удара Жорди Альбы. Видео: footballua.tv

МУЛЬТИМЕДИА Гол Шакири. Видео: footballua.tv

С 77-й минуты сборная Швейцарии играла в меньшинстве: полузащитник Ремо Фройлер был удален за грубый подкат.

МУЛЬТИМЕДИАУдаление Фройлера. Видео: footballua.tv

В серии пенальти Испания победила со счетом 3:1. 11-метровые реализовали Дани Ольмо, Жерар Морено и Микель Оярасабль. Серхио Бускетс ударил в каркас ворот, а удар Родри парировал Янн Зоммер. У швейцарцев забить смог только Марио Гавранович. Удары Фабиана Шера и Мануэля Аканджи отразил Унай Симон, а Рубен Варгас не попал в створ ворот.

Контекст:

В полуфинале Испания сыграет 6 июля на стадионе “Уэмбли” в Лондоне. Соперник испанцев определится в матче Бельгия – Италия, который сейчас проходит в Мюнхене.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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