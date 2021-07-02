Испания обыграла Швейцарию и стала первым полуфиналистом Евро 2020. Видео
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Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти – основное время закончилось вничью – 1:1. Оба гола – на счету игроков сборной Швейцарии: на восьмой минуте Денис Закария забил в собственные ворота, на 68-й – Джердан Шакири в ворота соперника.
МУЛЬТИМЕДИААвтогол Закарии после удара Жорди Альбы. Видео: footballua.tv
МУЛЬТИМЕДИА Гол Шакири. Видео: footballua.tv
С 77-й минуты сборная Швейцарии играла в меньшинстве: полузащитник Ремо Фройлер был удален за грубый подкат.
МУЛЬТИМЕДИАУдаление Фройлера. Видео: footballua.tv
В серии пенальти Испания победила со счетом 3:1. 11-метровые реализовали Дани Ольмо, Жерар Морено и Микель Оярасабль. Серхио Бускетс ударил в каркас ворот, а удар Родри парировал Янн Зоммер. У швейцарцев забить смог только Марио Гавранович. Удары Фабиана Шера и Мануэля Аканджи отразил Унай Симон, а Рубен Варгас не попал в створ ворот.
Контекст:
В полуфинале Испания сыграет 6 июля на стадионе “Уэмбли” в Лондоне. Соперник испанцев определится в матче Бельгия – Италия, который сейчас проходит в Мюнхене.
Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
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