 

Во Львовской области после любительской реставрации восстановят памятник Хмельницкому

02.07.2021, 22:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Еще один памятник архитектуры, а именно памятник Богдану Хмельницкому, что в Кунине, отреставрировала общественная организация “Твори добро +”. И это только начало их работы в Добросинский-Магеровского общине”, – отметили в посте.

Одежду гетмана закрасили красным цветом, а постамент – белой краской, на постаменте нарисована эмбоема общественной организации.

https://www.facebook.com/dmbyh/posts/176646047765208

По информации Zaxid.net, железобетонный памятник на въезде в села установили в 1966 году. До последнего времени он оставался однотонным.

“Оригинальный результат стал поводом для шуток и возмущение в соцсетях. Как оказалось, это уже второй памятник на территории сельской общины, который так оригинально отреставрировали”, – отметили журналисты.

Основатель ОО Иван Иваницкий сказал изданию, что члены общественной организации не являются реставраторами, они просто решили восстановить памятник, который разрушался.

“Это не реставрация. Если мы будем использовать такое слово как реставрация, к нам будут обращаться люди, которые отвечают за архитектуру. Мы просто увидели этот памятник, который был в аварийном состоянии и начинал клониться. Мы сделали обзор, определили, какие нужны материалы и отреставрировали его собственными силами: так, как могли и умели”, – сказал он.

Члены организации потратили нан реставрацию памятника около 7 тыс. грн.

Начальник управления охраны объектов культурного наследия Львовской облгосадминистрации Василий Петрик рассказал Zaxid.net, что памятник Хмельницкому в селе Кунин находится в реестре памятников местного значения с 1972 года.

“Поэтому разрисовывать его так, как это сделано, не имели права. Мы благодарны пользователям соцсетей, которые оперативно реагируют и интересуются состоянием памятников, ведь человеческого ресурса для мониторинга состояния памятников области у нашего управления действительно не хватает”, – подчеркнул Петрик.

По его словам, управление охраны объектов культурного наследия ЛОГА обратится к местной территориальной общине, чтобы памятник отреставрировали должным образом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.02 / “Ответка от Х…йла неминуема. Но обратного пути нет”. СНБО ввел санкции против кума Путина Медведчука и его жены. Главное

09.03 / Суперкомпьютер для исследования коронавируса заработал в Японии

17.06 / «Не перезагрузка, но возврат к нормальной дипломатии» — мировые СМИ о встрече Байдена и Путина

25.06 / О’Брайен сравнил Си Цзиньпина со Сталиным

28.08 / Мосгорсуд признал законным обыск у Сафронова

07.07 / Нардеп Верещук заявила, что Порошенко в 2014 году поздравлял Путина с Днем России, экс-президент сказал, что она распространяет фейки из Кремля

06.04 / В Белоруссии заблокировали счета Тихановской

30.03 / Рада приняла постановление об эскалации на Донбассе, нардепы от ОПЗЖ не отдали ни одного голоса

30.01 / На Кубе разбился военный вертолет, погибло пять человек

07.11 / Команда Тутберидзе показала будущую звезду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика