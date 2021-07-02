Динозавры вымерли бы и без столкновения с астероидом

До сих пор наука утверждала, что главной причиной вымирания динозавров стала столкновение астероида с Землей. Однако последние исследования заставляют усомниться в данном утверждении.

Как полагают ученые, сам процесс вымирания был связан с двумя неблагоприятными для огромных рептилий факторами. С одной стороны, началось похолодание. С другой стороны, у динозавров появились более совершенные конкуренты, которые буквально сразу же начали вытеснять холоднокровных.

Вероятно, без астероида у динозавров было бы больше шансов выжить, говорят ученые. Но катастрофа ускорила процесс вымирания, а не запустила его, считают исследователи. Впрочем, данное утверждение существует пока только на уровне гипотезы, которая еще требует доказательств.