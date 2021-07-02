 

Вести – в массовой задержке рейсов в Турцию на Украине виноватой оказалась Россия

02.07.2021, 21:56, Новости дня
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В украинском аэропорту Борисполь произошли массовые задержки вылетов в Турцию. Как передают «Вести», в пресс-центре «Международных авиалиний Украины» заявили, что это произошло из-за резкого сезонного увеличения количества рейсов и восстановления авиасообщения Турции с Россией, что повлекло существенное осложнение слот-регулирования.


Reuters

В украинском аэропорту Борисполь произошли массовые задержки вылетов в Турцию. Как пишут «Вести», в пресс-центре «Международных авиалиний Украины» заявили, что вынужденные задержки чартерных рейсов, вылет которых планировался на ночь и утро 1 июля, обусловлены резким сезонным увеличением количества рейсов и восстановлением авиасообщения Турции с Россией, что повлекло существенное осложнение слот-регулирования. 

По этим двум причинам авиационный регулятор Турции не смог обеспечить своевременную обработку запросов на выполнение полётов.

«Задержки коснулись чартерных рейсов Киев — Анталья, Харьков — Анталья и Львов — Анталья. Авиаперевозчик и авиационный регулятор Турции делают всё возможное для оперативного восстановления чартерного авиасообщения МАУ с Антальей в течение дня», — сказано в заявлении «Международных авиалиний Украины».

В авиакомпании заверили, что оказывают необходимую помощь пассажирам. Все, кто должен был улететь из Киева, Харькова и Львова, по данным МАУ, обеспечены горячим и холодным питанием. Пассажиров, ожидавших возвращения в Киев из Турции, частично перевезли в гостиницы и также обеспечили питанием.

Однако, как отмечает издание, пассажиры жалуются на предельно низкую температуру в здании аэропорта и отсутствие элементарных условий.

«Представители непонятно кого кормят нас баночкой чипсов, булочкой и водичкой. Пледы выдали детям, но даже не всем. Приходится делить один плед между своим ребенком и ребенком, который спит на соседнем кресле», — написала одна из пассажиров.



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