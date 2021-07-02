Обозреватель Zeit – Европе нужна новая восточная политика, потому что сближение с Россией не работает

Восточная политика Вилли Брандта и формула «изменения через сближение» в отношениях с современной Россией или Китаем неприменимы, считает обозреватель Die Zeit Михаэль Туманн. Однако из прошлого можно извлечь урок: обсуждать необходимо и глобальные, и более мелкие, но болезненные проблемы. При этом автор статьи видит смысл в переговорах с Россией лишь в том случае, если она откажется от своих методов гибридной войны.



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С тех пор как Джо Байден в июне встретился в Женеве с Владимиром Путиным, некоторым европейцам кажется, что они тоже должны срочно вступить с Россией в диалог, пишет обозреватель Die Zeit Михаэль Туманн.

На саммите ЕС в конце прошлой недели Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призывали организовать встречу с Владимиром Путиным, несмотря на сопротивление восточноевропейских стран. Исход оказался неожиданным: семь стран Центральной и Восточной Европы выступили против большинства в ЕС, поэтому встреча пока не состоится.

На недавних дебатах трёх кандидатов в канцлеры Германии, организованных Мюнхенской конференцией по безопасности, снова звучали призывы к диалогу. Как Олаф Шольц, так и Армин Лашет объясняли, ссылаясь на восточную политику Вилли Брандта, почему нужно искать контакт с Россией, но также и с Китаем. Звучала при этом и старая формула «изменения через сближение». Однако насколько эти аналогии верны?

По мнению автора статьи, трудно представить, чтобы восточная политика прошлого могла служить калькой для будущего обращения с российским или китайским правительством. Однако эта восточная политика содержит в себе урок, который, вероятно, удивил бы Шольца, Лашета и Меркель, полагает Михаэль Туманн.

Немецкий журналист напоминает, что Вилли Брандт обосновывал свою восточную политику «осознанием необходимости». Европа была разделена, даже Германий было две, советские войска окружили западный Берлин. Такой была исходная ситуация для Брандта. Формула «изменения через сближение» сегодня часто понимается превратно, считает автор статьи.

Глава СДПГ подразумевал конкретные изменения, а не системные преобразования в коммунистическом режиме. Брандт достиг облегчения жизни людей и заключал договора, которые должны были устранить взаимное недоверие — и увенчались договорами о безопасности в Хельсинки. Это работало с Советским Союзом, потому что СССР хотел сохранить свои активы в Европе на уровне 1945 года. В Хельсинки Советский Союз получил желаемое в обмен на гарантии безопасности и соглашение о действующих со всех сторон правах человека.

С Путиным и Си Цзиньпином это сегодня не работает, поэтому Шольц и Лашет ошибаются, когда прибегают к такому сравнению, настаивает Туманн. По его мнению, российский президент хочет не столько сохранить что-либо, сколько подорвать порядок, установленный парижской хартией 1990 года. Он считает, что РФ была обманута при расширении НАТО, но теперь снова обрела военную мощь. Три года назад, говоря о том, что у РФ появились гиперзвуковые ракеты, Путин сказал: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас».

Пришло время для реванша, поясняет обозреватель немецкой газеты. Си Цзиньпин тоже придерживается сходной риторики. Он считает, что США безвозвратно утратили свои позиции и для Китая освободилось место на вершине мира. «Поэтому не стоит удивляться агрессивным действиям Китая и РФ по соседству с ними, — делает вывод Михаэль Туманн. — В последнее время это ощутили Тайвань и Украина. Путин и Си Цзиньпин считают, что у их стран есть там право вмешательства».

Как с этим быть? Важны и форма, и содержание. Путин и Си, в случае саммита, будут «предаваться великодержавным разговорам и повторят фарс Ялты 1945 года со Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом». Именно этого необходимо избежать, поэтому больше подходят саммиты в узком кругу, для переговоров по ракетному разоружению между США и Россией, но для других переговоров они годятся в меньшей степени. Многополярный порядок подразумевает, что за столом должны сидеть много участников переговоров. Но о чём им тогда говорить?

Меркель и Макрон выдвинули предложение обсудить с Путиным, в первую очередь, темы, не касающиеся наиболее болезненных пунктов, и сосредоточиться на глобальных вопросах — климате, здравоохранении, Сирии, Иране. Эта идея не нова и в целом неплоха, пишет Die Zeit, однако до сих пор из неё ничего толком не вышло.

В Сирии Путин гнёт свою линию. В переговорах по иранской ядерной программе, как теперь выяснилось со слов иранского министра иностранных дел, РФ тайно тормозила процесс. Вместо того чтобы сотрудничать в борьбе с пандемией, Китай и РФ очерняют западные вакцины и действуют по принципу прививочного национализма, считает Туманн. В проблемах климата может быть заинтересован Китай, однако РФ как чемпион по добыче ископаемых ресурсов будет медлить и оттягивать отказ от нефти и газа.

Аналогии с прежней восточной политикой, таким образом, сегодня не действуют, но в них есть урок, подчёркивает журналист: политика Брандта не выдвигала на передний план глобальные темы, её первая фаза исходила непосредственно из «болевых центров» Европы. Ключевыми вопросами были облегчение для Берлина, признание существующих границ в Европе, устранение недоверия, отказ от насилия и сохранение прав человека, а также соглашения в Хельсинки.

Сегодня к числу болезненных тем между Россией и остальной Европой относятся, среди прочего, всё более масштабные учения РФ и НАТО в Европе, российское вмешательство в дела Украины с 2014 года, репрессии, вмешательство путём кибератак и дезинформации. Так, в восточную политику XXI столетия должны быть включены все проблемные пункты. Если Путин откажется от этих форм гибридной войны — ЕС со своей стороны сделать это будет проще, — тогда переговоры смогут сгладить недоверие между сторонами, заключает обозреватель немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туманн.