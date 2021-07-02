WION – ВОЗ предупреждает об опасности новой коронавирусной волны в Европе

Количество новых случаев коронавирусной инфекции в Европе за неделю выросло на 10%, при этом наиболее быстро распространяется новый опасный штамм. ВОЗ предупреждает, что ослабление карантинных ограничений и активное перемещение людей между странами, включая массовые поездки футбольных болельщиков на матчи Евро-2020, урожает «новой волной» заражений — и призывает власти ЕС принять срочные меры, чтобы снизить риски, передаёт WION.

Всемирная организация здравоохранения предупредила Европу о том, что после почти двухмесячного периода снижения заболеваемости COVID-19 число заражений вновь начало расти. Представители ВОЗ предупреждают, что если немедленно не взять ситуацию под контроль, то континент рискует столкнуться с «новой волной» — из каждых 100 новых случаев заражения во всём мире около 16 уже приходится на страны Европы.

Это предупреждение прозвучало на фоне роста количества зафиксированных случаев «дельта»-варианта коронавируса на Европейском континенте. Давайте послушаем, что заявил в этой связи директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

ХАНС КЛЮГЕ, директор Европейского регионального бюро ВОЗ: Снижению числа случаев COVID-19, которое наблюдалось на протяжении десяти недель в 53 странах, относящихся к юрисдикции Европейского регионального бюро ВОЗ, пришёл конец. На прошлой неделе количество заболевших выросло на десять процентов из-за более активного общения, поездок, собраний, а также ослабления социальных ограничений.

Клюге также заявил, что «дельта»-вариант коронавируса к августу может стать доминирующим в Европе. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ, вакцина далеко не всегда имелась там, где это необходимо, чтобы обеспечить необходимую защиту.

На экране вы видите пять европейских стран, в которых сейчас фиксируется рост числа случаев COVID-19. РФ активно продвигает национальную кампанию по вакцинации в максимально широких масштабах. Тем не менее в этой стране каждые сутки выявляют около 20 тысяч новых случаев.

На втором месте по количеству заражений в Европе находится Великобритания. В этой стране фиксировалось около 19 тысяч новых случаев ежедневно на протяжении прошедшей недели. В Испании и Франции также наблюдается всплеск новых заражений. А в Португалии ежедневно выявляли около 1,6 тысячи случаев. В стране было отмечено максимальное количество новых заражений коронавирусной инфекцией с февраля месяца.

Представители Всемирной организации здравоохранения также выразили озабоченность в связи с продолжающимися футбольными матчами в рамках Евро-2020. Они призвали более тщательно следить за поведением зрителей, включая также те периоды времени, когда они прибывают на стадион и покидают его.

Лондон должен принимать матчи полуфинала и финала Евро-2020 на следующей неделе, в то время как в Санкт-Петербурге пройдут игры в рамках четвертьфинала. Причём в обоих городах в настоящее время наблюдается рост числа заражений.

КЭТРИН СМОЛЛВУД, старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям: В настоящий момент, конечно, у нас проходит масштабный спортивный турнир, и мы наблюдаем за этим со всей очевидностью, мы видим множество кадров — в том числе множество кадров со стадионов. Но нужно внимательнее смотреть не только на сами стадионы. Нам нужно смотреть и за пределы стадионов — на то, как люди туда добираются: едут ли они в колоннах переполненных автобусов, принимают ли они при этом необходимые меры индивидуальной защиты и что происходит после матча, когда они покидают стадионы.

Дата выхода в эфир 02 июля 2021 года.