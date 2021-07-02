 

Украинцев предупредили о риске голода из-за новой реформы

02.07.2021, 21:52, Разное
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С 1 июля на Украине вступил в силу закон о рынке земли. Документ расширил возможности для иностранцев на покупку сельскохозяйственных угодий. Им разрешили не согласовывать сделки с властями.

Бывший министр отметил, что с принятием реформы доля аграрной продукции в украинском экспорте увеличится, однако государство потеряет контроль над территориями. По мнению Суслова, теперь иностранные компании смогут активнее вмешиваться во внутренние и внешние дела страны.

В эфире канала “Первый независимый” эксперт предупредил украинцев о риске голода. Суслов предположил, что может сложиться ситуация, когда простым гражданам будет нечего есть, но экспорт будет продолжаться, так как в нем заинтересованы транснациональные компании.

С критикой нового закона ранее выступила бывший премьер-министр Украины, лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко. Политик заявила, что документ нарушает как минимум двадцать две статьи Конституции. Она предрекла стране потерю большей части территорий.

Тимошенко подчеркнула, что не собирается сдаваться. Экс-премьер пообещала в скором времени провести референдум за отмену рынка земли. Политик заверила, что не позволит действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде распродать сельскохозяйственные угодья.



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