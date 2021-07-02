 

Аналитик Тихоненко: Путин управляет “пугалом” Лукашенко

02.07.2021, 21:52, Разное
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2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, подводя итоги антитеррористической операции в стране, заявил о готовности предъявить претензии властям Германии и лично канцлеру Ангеле Меркель. По мнению политолога Денис Тихоненко, подобные поведение в очередной раз подтверждает, что Лукашенко находится под управлением российского лидера Владимира Путина.

Белорусский эксперт подчеркнул, что раньше президент Белоруссии стремился проводить внешнюю политику самостоятельно, однако в августе 2020 года перешел так называемые “красные линии”. По его мнению, Лукашенко испортил отношения со всеми странами и превратился в “коллективное пугало”. Об этом сообщает портал “Политринг”.

Аналитик заметил, что “коллективное пугало” Лукашенко в своих целях использует Москва. К примеру, именно российские власти натравили белорусского президента на канцлера Германии, считает Тихоненко.

Политолог сравнил нынешние взаимоотношения России и Белоруссии с кукольным театром. Он заявил, что президент Путин, прячась за ширмой, управляет “пугалом” Лукашенко на международной арене.

В подтверждение своей позиции эксперт привел историю, когда Москва поддержала белорусского лидера во время некого заговора против Лукашенко со стороны Соединенных Штатов и спецслужб. Меж тем, политолог отметил, что рано или поздно такое развитие событий приведет к краху авторитарного режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.



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