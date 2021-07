Мнение: Британские оборотни в погонах

О британских оборотнях в погонах, которых покрывало правительство в течение 34 лет.

Расследование убийства Дэниэла Моргана пролило свет на преступность полиции Великобритании

Итоги расследование независимой группой убийства частного детектива Дэниэла Моргана были, наконец, опубликованы на прошлой неделе. Потребовалось 35 лет: коронерское расследование, безуспешный суд и четыре предыдущих расследования/следствия – чтобы приблизиться к правде об это убийстве.

Группе поручили расследовать весьма скандальные вопросы: замешана ли полиция в убийстве Моргана и как, покрывала ли полиция несущих ответственность, и существовали ли нечистоплотные связи между частными детективами, полицией и журналистами.

Отчет отвечает положительно на все эти вопросы, так что называть выводы раскрытием «организованных злоупотреблений» – преуменьшение. Отчет показывает систематическую преступность – от убийства, наркоторговли, скупки краденного и сокрытия улик до кражи и сбыта СМИ информации о частных лицах. Не просто полиция большого Лондона(ПБЛ) «не была честна с семьей Моргана и общественностью», она была крупнейшим препятствием для правды и правосудия.

Преступность ПБЛ включает не только убийство Моргана и ряд халтурных расследований убийства, но касается многих других громких дел, включая расистское убийство чернокожего подростка Стивена Лоуренса и нечистоплотные связи между полицией и журналистами, особенно газетой News of the World (с тех пор закрытой) Руперта Мёрдока.

Тело Моргана нашли с топором в голове 10 марта 1987 года на стоянке паба Сайденхеме (Лондон). Он был сооснователем частной детективной фирмы Southern Investigations с Джонатаном Ризом. Расследование вел сержант уголовной полиции Сид Филлери из местного полицейского отделения Кэтфорд (южный Лондон). Но Филлери скрыл, что подрабатывал в фирме Southern Investigations.

В апреле Риз и братья Гленн и Гарри Виан были арестованы по подозрению в убийстве, а Филлери и два других полицейских из Кэтфорда – по подозрению в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Все они были отпущены без предъявления обвинения. В то лето констебль криминальной полиции Алан «Тэффи» Холмс, который, как говорили, расследовал вместе с Морганом коррупцию полиции, «покончил с собой» при весьма загадочных обстоятельствах.

На коронерском расследовании убийства Моргана в апреле 1988 озвучили, что Морган и Риз поссорились, и что Риз говорил другим лицам, что его друзья из отделения полиции Кэтфорд убьют Моргана или организуют его убийство, и Филлери станет партнером в фирме вместо Моргана. Риз отрицал эти подозрения, но Филлери позднее ушел в отставку по состоянию здоровья и стал компаньоном фирмы Southern Investigations.

Негласное полицейское расследование в 1998 году обнаружило, что Риз сговорился подбросить тяжелые наркотики женщине в деле об опеке над детьми и поддерживал связь с журналистом газеты Sunday Mirror с целью доступа к банковским счетам нескольких членов королевской семьи. Риз был осужден на 7 лет тюрьмы за воспрепятствование осуществлению правосудия. В 2003 году Филлери, который руководил фирмой, пока его партнер был в заключении, был арестован за владение детской порнографией, и посажен.

Только благодаря настойчивости семьи Морган Риза, Филлери и братьев Виан судили в 2009 году. Но после почти двух лет предварительного разбирательства, в 2011 году дело развалилось, когда суд признал показания основного свидетеля по делу «недопустимым доказательством», а полиция заявила, что не может найти относящиеся к делу папки с материалами.

В 2011 году ПБЛ признала, что коррупция полиции была «предпосылкой» провального первого следствия, но больше ничего не сделала. Выступления общественности вынудили тогдашнюю министра внутренних дел Терезу Мэй согласиться на расследование независимой группой дела Моргана в 2013 году, но без всяких законных полномочий, в том числе права принудить свидетелей к даче показаний.

Расследование собирались закончить за год, но оно протянулось несколько лет из-за саботажа со стороны полиции. Последние документы предоставили группе только в марте.

Это расследование также проливает свет на расистское убийство шестью белыми молодыми людьми восемнадцатилетнего Стивена Лоуренса в Пламстеде (юго-восточный Лондон) 22 апреля 1993 года. Опять-таки, полиция намеренно саботировала расследование. Двое убийц оставались на свободе до 2012, остальные четверо – свободны до сих пор.

Убийство Лоуренса и «провалы» полиции публично расследовала в 1998 году комиссия во главе с сэром Уильямом Макферсоном, который обнаружил, что это были результаты «официального расизма». Предложения: обучение полицейских «культурным различиям» и наем большего числа негров и азиатов в полицию – на самом деле покрывали преступность полиции – в том числе обвинения нескольких полицейских в том, что они замешаны в делах печально известного гангстера и наркодельца южного Лондона Клиффорда Норриса – отца одного из обвиняемых.

Рассмотрение «Возможной коррупции и роли оперативных работников, внедрённых в преступную среду в деле Лоуренса» в 2014 году обнаружило, что данные по полицейской коррупции в первом следствии не были предоставлены расследованию Макферсона. В отчете назывались возможные связи между полицейской коррупцией в расследовании дел Моргана и Лоуренса.

Повторное рассмотрение дела Лоуренса пришло к выводу: исходя из «ограниченного числа доступных источников», можно «с уверенностью заключить, что Клиффорд Норрис разлагающе действовал на полицейских и запугивал свидетелей». Сержант уголовной полиции Джон Дэвидсон, который занимался расследованием убийства Лоуренса «возможно, был связан» с Норрисом», и есть основания для «крайне серьезных подозрений, что Дэвидсон был морально запятнан как до, так и после» его участия в расследовании этого дела (включая наркотики и краденное имущество).

В заключении утверждается, что, если бы это было известно, Макферсон «мог бы прийти к заключению», что провал полиции объясняется не «просто действием несоответствующим образом и досадным бессознательным расизмом».

Группа по делу Моргана назвала Southern Investigations «передаточным звеном коррупции» между отставными и служащими полицейскими и СМИ. Полицейским платили по 2000 фунтов за «щекотливую информацию» о знаменитостях, политиках и членах королевской семьи.

Газет Мёрдока News of the World была замешана больше других – предположительно до «500 раз в месяц» с апреля 1987 года до 1989. Риз был важным поставщиком такой незаконно полученной информации этой газете, используя свои связи в полиции.

Гниль в ПБЛ доходит до самого верха. В отчете критикуют бывшего комиссара полиции Большого Лондона лорда Сименса за то, что он пошел на службу в газету Мёрдока после отставки. Это «показывает связь между высшим руководством ПБЛ и сотрудниками СМИ, связанных с убийством Дэниэля Моргана, и это вызывает законную озабоченность общественности. Для высшего руководства полиции поступить на службу в СМИ и другие организации, запятнанные криминальной деятельностью, означает нанести огромный ущерб репутации полиции».

Газета The News of the World, бывшая частью News International Мёрдока, была закрыта в 2011 году после скандала о взломе телефонов.

Особенно убийственным было замечание члена расследования профессора Родни Моргана, что обнаружение «организованного злоупотребления» имеет в виду не исторический смысл, а «в настоящем времени».

Комиссара ПБЛ Крессиду Дик группа расследования лично осудила за то, что та годами не выдавала требуемую информацию, включая доступ к информационной базе данных полиции. Группа заявила, что она «никогда не получила правдоподобного объяснения… от (тогдашней) комиссара Дик и ее преемников» такому саботажу.

Эта та самая Дик, которая руководил полицейской операцией, в результате чего полиция жестоко убила невиновного бразильского рабочего Жан-Шарля де Менезеса 22 июля 2005 года. Переодетый полицейский выпустил в него в лондонском метро 11 пуль с отверстием и полостью в головной части. Ни одного полицейского никогда не привлекли к суду за это убийство, а Дик вскоре получила повышение до помощника комиссара ПБЛ по охране и защите, а потом комиссара ПБЛ.

Брат Дэниэля Моргана Алистайр, который и вел всю эту борьбу за правосудие, обвинил «полицию и все правительства одно за другим» за то, что они не «действовали должным образом против серьезных преступлений полиции» и призвал к немедленной отставке Дик.

Вместо этого, правительство и СМИ сплотились вокруг ПБЛ. Министр внутренних дел Прити Патель старалась оттянуть публикацию отчета, требуя, чтобы его сначала дали на рассмотрение ее министерству, по соображениям национальной безопасности. ПБЛ отказалась признать главные выводы группы, а Патель и мэр Лондона Садик Хан заявили о «полном доверии» комиссару полиции.

(с) Джули Хайленд

https://www.wsws.org/en/articles/2021/06/21/morg-j01.html – цинк

