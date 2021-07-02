 

Мнение: Презумпция заболеваемости

02.07.2021, 21:44, Разное
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В выступлении Раковой возникла еще одна любопытная деталь: в Москве все случаи ОРВИ будут рассматриваться как Ковид, в случае подтверждения иной причины заболевания случай будет исключаться из статистики Ковид.

Очевидно, что такая статистика будет однозначно давать прирост заболеваемости по Ковид, что на данном этапе наруку властям, крайне заинтересованным в нагнетании психоза. Лозунг "Любой ценой" вынуждает идти на любые подлоги и преступления.

Сегодня озвучен и новый рекорд по смертности от Ковид – более 600 человек. На фоне дикой жары зверские ограничения просто обязаны начать убивать людей, а если статистика теперь ведется, как сказала Ракова, то всплеск может иметь еще и сугубо статистический характер. Анекдот про пулевое ранение в голову, как побочную причину смерти от Ковид, приобретает вполне реальное содержание. Личное кладбище Собянина скоро не будет умещаться на прежней территории, нужно начинать отводить новые площади.

Источник: Эль Мюрид



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