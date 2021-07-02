 

Байден выступил за отмену смертной казни в США

02.07.2021, 21:42, Новости дня
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Президент США Джо Байден выступает за отмену смертной казни в стране и считает объявленный накануне мораторий важным шагом вперед, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Президент давал ясно понять… что он хочет прекращения казней. Он рад видеть, что генпрокурор делает шаги вперед», – цитирует РИА «Новости» Псаки.

Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарленд ввел мораторий на приведение в исполнение вынесенных на федеральном уровне смертных приговоров до завершения обзора политики Минюста США в отношении высшей меры наказания и связанных процедур.



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