Путин подписал закон о «российским коньяке»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в России, который прописывает, в том числе, условия для нанесения на этикетку наименования «Коньяк России».

Законом, в частности, уточняются разрешенные технологические приемы переработки винограда для производства винодельческой продукции, а также особенности ее маркировки и розничной продажи. Предусматривается, что винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью (на 100%) произведенного из выращенного в РФ винограда, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование «Коньяк России», говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Законом также даются определения понятиям «автохтонное виноделие», «аборигенный сорт винограда», «винный спирт», «винный дистиллят», «ароматизированные виноградосодержащие напитки» (доля этилового спирта в них должна составлять 14,5-20%), «виноградная водка» и «бренди» (доля этилового спирта в них должна быть не менее 37,5%), «игристые жемчужные вина». Крестьянским (фермерским) хозяйствам разрешается производство вин и игристых вин с защищенным географическим указанием.

Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.

Ранее эксперт объяснил невозможность отказаться от маркировки «коньяк» в России.