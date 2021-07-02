Российским футболистам ограничат размер зарплаты

Министерство спорта РФ со спортивными федерациями и профессиональными лигами должно дать предложения по установлению «потолка» зарплат спортсменов до середины июля.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание с участием министра спорта Олега Матыцина, представителей администрации президента, а также руководителей спортивных федераций и профессиональных лиг по игровым видам спорта, включая Российский футбольный союз и Федерацию хоккея России, передает РИА «Новости».

В совместном пресс-релизе пресс-службы Чернышенко и министерства спорта пояснили, что до середины июля Минспорт со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен дать предложения по установлению «потолка» зарплат спортсменов.

Уточняется, что ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним.

Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и РФ завершился крупным поражением россиян. РФ проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020.