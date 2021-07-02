Мадам отельерша и Путин – Личное мнение

Попалось на глаза видео: хозяйка гостиницы в Анапе кроет отборным матом постояльцев.



Фото: База

Видео меня, признаться, возмутило. Уверена: вам его тоже будет смотреть неприятно.

Люди вырвались на море, а на них там агрессивно наорала в самых оскорбительных выражениях та, кто, по идее, должна была обеспечить им комфортный и приятный отдых.

Мне, конечно, сразу стало жалко этих несчастных отдыхающих, а потом я подумала: «А чего вы, собственно, ожидали, приехав в Анапу?» Какого сервиса?

Летя в тропические леса Центральной Африки, вы ожидаете там встретить племя пигмеев. Отправляясь в Турцию, рассчитываете на разнообразие блюд на шведском столе и дружелюбие турков, выучивших русский, чтобы вас лучше обслуживать.

На что вы рассчитываете, приезжая в Анапу и прочие курорты Краснодарского края?

На то, что вас там будут встречать у входа с холодным лимонадом и шампанским? Что вы надеялись увидеть, войдя в номер гостиницы в Анапе? Лепестки роз на белоснежном постельном белье, не помнящем прикосновений чужих тел? На лебедей и слонов из благоухающих свежестью и лавандой полотенец?



Фото: istockphoto.com

Вы, простите, неумны?

Хамка с метлой абсолютно аутентична месту. Зачем вы её снимаете? В её поведении ведь нет ничего ни шокирующего, ни мало-мальски удивительного.

Вот если бы баба в ответ на вашу претензию к чистоте номера извинилась, принесла прохладительные напитки и без вопросов заменила номер на тот, который бы вас устроил, вот тогда её — такую неожиданно вежливую и услужливую — нужно было снимать.

А эту-то чего снимать?

Приезжая в Анапу, вы встретите такую женщину. Это нормально. Наверняка это кому-то даже нравится. Есть и такие — любители хлебнуть хамства в свой адрес, заплатив за это втридорога.

Я — не из их числа. Именно поэтому ни в Анапе, ни в Сочи, ни в Крыму меня не было, нет и не будет. Я туда не поеду даже бесплатно. У меня — другие ожидания к отдыху. Отечественный сервис им не соответствует, а потому я много работаю, хорошо зарабатываю и отдыхаю там, где меня не кроет матом хабалка с метлой.

Возникает вопрос: что делать тем, кто зарабатывает меньше, а на море хочется? Ну, не знаю… Может, полицию вызвать, как это сделали несчастные постояльцы.

Мадам отельершу поставят перед камерой, и она с издевательской улыбочкой перед вами извинится.

https://t.me/lenamiro/9144

А потом запишет видео, где назовёт вас лесбиянками, прикрывшись скрепами и Путиным.

https://t.me/lenamiro/9146

Она, оказывается, не хамит, не орёт и не угрожает, а спасает Россию вместе с Путиным, как когда-то галантерейщик Бонасье спас вместе с кардиналом Ришелье Францию.

https://t.me/lenamiro/9147

В общем, и смех, и грех.

Жалко вам отдыхающих на российских курортах?

Мне — да, очень.

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