Правильный ужин и легкий макияж. Какие правила помогают сделать кожу сияющей

Ваше лицо бледное, не сияет и вы хотите придать ему здоровый цвет? Вот план действий, который сделает его естественным и сияющим всего за несколько дней. Откройте для себя 5 хитростей по уходу и макияжу для сияющей кожи.

Правильный ужин

Как выглядит ваш ужин? Если он состоит из фастфуда, выпечки или мяса – это не самый лучший вариант для здоровья вашей кожи, да и организма в целом. Вам обязательно нужно заменить один прием пищи в день салатом. Нет, вы не останетесь голодным, потому что вы можете съесть столько овощей, сколько захотите (при условии, что вы едите только овощи).

Итак, для летнего ужина, можете сделать салат из свежих помидоров, огурцов, зелени всех сортов и любых других овощей, которые вам нравятся. Легкий ужин поможет вашему телу избавиться от токсинов в течение ночи. Кроме того, вы наполните свой организм большим количеством антиоксидантов, витаминов и минералов, которые поступают из овощей. Сияющая и здоровая кожа гарантирована!

Избегайте обезвоживания организма

К теме красивой кожи следует подходить комплексно: поскольку вода отвечает за транспортировку питательных веществ и детоксикацию организма, она также имеет решающее значение для процессов, происходящих в самом большом органе, которым является кожа! Обезвоживание определенно повлияет на ваш внешний вид. Поэтому пейте достаточное количество полезной жидкости, избегайте газированных напитков и алкоголя.

Регулярно делайте косметические маски для лица

Создайте свои собственные простые косметические маски для лица из натуральных ингредиентов, которые мгновенно освежат ваш образ. Если вы боретесь с мешками под глазами, используйте огурец. Кубики льда помогут мгновенно подтянуть лицо. На обезвоженную кожу нанесите йогурт. Для предотвращения морщин используйте яйца и мед. Здесь самое важное – сделать это привычкой. Наносите маски на кожу один или два раза в неделю – и вы увидите изменения.

Легкий макияж сделает лицо свежее

Откажитесь от темного карандаша для глаз. В летние месяцы стоит выбирать более яркие цвета, например бирюзовый. Не используйте тяжелые тональные основы и пудры – в этом сезоне модно естественное здоровое сияние. Поэтому обязательно переходите на кремы BB или CC. А для губ выбирайте цветные бальзамы или легкий блеск. С таким макияжем ваше лицо будет выглядеть как минимум на 5 лет моложе и определенно свежее!

Очистите кожу перед сном

Наверное, каждая девушка знает о важности снятия макияжа и очищающих процедур для кожи перед сном. Летом наши лица сильно потеют, что может привести к закупорке пор. Поэтому дополните свой уход за кожей натуральным мылом, подходящим для вас. Обязательно используйте это натуральное мыло после очистки лица от макияжа. Если придерживаться вышеприведенных советов, ваша кожа засияет на 100 %!