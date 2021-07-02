Станислав Черчесов возглавит список «Родины» на выборах в Госдуму

Федеральную часть списка кандидатов от партии «Родина» на предстоящих выборах в Государственную думу возглавит главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

«Съезд единогласно принял решение утвердить партийный список во главе со Станиславом Саламовичем. Это выдающийся спортсмен, прекрасный тренер и патриот России. Он разделяет наши ценности, пользуется заслуженным авторитетом и уважением десятков миллионов россиян. Кроме того, Черчесов является символом возрождения отечественного спорта в последние годы, я глубоко убеждён, что именно такие люди нужны в обновлённом парламенте. Уверен, что избиратели нас поддержат», – заявил лидер «Родины» Алексей Журавлёв.

По оценкам экспертов, Черчесов во главе списка может принести партии дополнительные 5-7 процентов голосов.

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