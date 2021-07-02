Мнение: О пяти важных вещах, которые надо знать всем антипрививочникам

Ладно, не будем спорить с очевидным. Вакцинация от CoVID-19, разрывающая цепочки заражений и снижающая критическую нагрузку на медицину, крайне нужна социуму в первую очередь. Для индивида существуют риски получить анафилактический шок от прививки, тормбоцитопению и даже тромбоэмболию, не говоря уже о других побочных эффектах. Но для общества в целом стадный иммунитет – несомненное благо.

Означает ли сказанное, что антипрививочники правы, и добровольно-принудительная вакцинация обрекает их на дискриминацию, сегрегацию и геноцид?

Вот пять пунктов по этому поводу.

1. Дискриминация и сегрегация – это ровно то, что проводится по критериям, на которые человек повлиять принципиально не в состоянии: пол, возраст, национальность, цвет кожи и т.п. Возможность привиться — это конкретное действие, которое можно совершить. Причём есть какой-никакой выбор вакцин.

2. Геноцид – это когда людей массово и целенаправленно убивают, выбирая жертв опять-таки по критериям, на которые они повлиять принципиально не в состоянии.

3. Люди, которые проводят параллель между вакцинацией и холокостом, напяливая на себя «звезду Давида», мягко говоря, не обременены разумом. Лучше посмотрите, что делают по части массовой вакцинации как раз евреи, у которых многотысячелетний опыт выживания.

4. Люди, которые заявляют о своём недоверии государству и только на этом основании решают сделать нечто противоположное тому, о чём оно говорит, тоже, откровенно говоря, не умны. Во-первых, они лишают себя критического мышления в критической ситуации. Во-вторых, даже сломанные часы порой показывают правильное время, и сейчас тот самый, практически уникальный случай, когда интересы государства и человека на 99% совпадают.

5. Совсем банальное. Ваше тело – ваше дело ровно до тех пор, пока вы не покидаете порога своей крепости и не начинаете взаимодействовать с другими людьми, а ваша свобода заканчивается там, где начинаются права другого человека. Упрощённо: вы можете покончить самоубийством, повесившись в собственной комнате, но если вы захотите свести счёты с жизнью, вколов себе вирионы чёрной оспы и в час пик спустившись в метро, полицейский, который вас застрелит ещё на подходе, будет 100% прав. И нет, это не призыв убивать невакцинированных, а просто метафора.

По мотивам вот этого поста©.

По большому счёту, у властей сейчас два выхода. Либо ввести реально жёсткий локдаун, заперев 85-90% населения по домам и запретив им любой выход на улицу, кроме действительно вопросов жизни и смерти, а сверх того ещё сурово прессовать нарушителей. Либо пинком и палкой загонять людей на прививочные пункты, вводя всё более жёсткие ограничения для непривитых.

Что лучше?

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