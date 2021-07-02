 

В НМИЦ гематологии создали тест на выявление Т-клеточного иммунитета к SARS-CoV-2

02.07.2021, 21:10, Разное
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Т-клетки (Т-лимфоциты) хранят информацию о ранее выявленных иммунной системой в организме антигенах и формируют долговременный иммунитет к перенесенным инфекционным заболеваниям. Однако в отличие от антител исследовать клеточный иммунитет гораздо сложнее, поэтому массовое тестирование не проводится. 

Как сообщили МедПорталу специалисты НМИЦ гематологии, появляется все больше данных о том, что  у многих, особенно легко и бессимптомно переболевших, не вырабатываются антитела, а Т-клетки присутствуют. 

«Исследования показывают, что уже через полгода у значительной части переболевших количество антител сильно снижается, а у некоторых они и вовсе исчезают. Т-клеточный ответ потенциально сохраняется гораздо дольше», – сообщил МедПорталу сотрудник лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Алексей Титов.

Новая тест-система Corona-T-test основана на на зарекомендовавшем себя методе выявления реагирующих на вирус Т-клеток ELISPOT. Для анализа из периферической крови выделяются живые лимфоциты, которые в течение 16-18 часов инкубируются с фрагментами коронавируса в стерильных условиях. Если клетки из исследуемого образца уже имели контакт с антигеном, они активируются и начинают вырабатывать гамма-интерферон. После специальных манипуляций, включающих отмывку от клеток и окрашивание, на подложке образуются пятна от тех Т-лимфоцитов, что узнали вирус. Их количество подсчитывается с помощью считывающего оборудования и сравнивается с пороговым значением.

«Нашим ноу-хау является конкретный набор фрагментов коронавирусных белков, который мы тщательно отбираем, отсекая те, что могут дать ложно-позитивную реакцию Т-клеток, – рассказал Алексей Титов», — Эти тесты смогут в спорных случаях подтвердить факт прошлой коронавирусной инфекции, а также использоваться для оценки эффективности вакцинации».

В НМИЦ гематологии отметили, что тест-система будет использоваться не только в исследовательских целях — 5 июля разработка поступит в клиническую практику, и проверить свой клеточный иммунитет смогут все желающие.



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