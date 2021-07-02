 

“99% девушек – за парадную форму”. Хомчак и Таран встретились с курсантками, которые будут маршировать на параде в День Независимости

02.07.2021, 21:08, Новости дня
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Видеокомментарий пресс-служба Минобороны прислала изданию “ГОРДОН”. 

Таран в ходе встречи обратился Хомчаку с вопросом: “Если мы провели такой эксперимент, определили, что идти в туфлях женщинам-военнослужащим на параде не удобно, они собьют ноги, то может мы выйдем из того, что для женщин-военнослужащих оптимальной обувью будут таки берцы?”

Хомчак ответил, что сегодня руководство института провело опрос среди курсанток. 

“99% присутствующих здесь девушек за то что бы пойти в парадной форме. Такое решение принято, так как учебные заведения все идут в парадной форме. Боевые части – в боевой форме. Поэтому я думаю, лучше бы нам подумать, обсудить вопрос сейчас здесь с девушками, услышать, скажем так, обратную сторону”, – сказал главнокомандующий. 

Таран и Хомчак предложили курсанткам на параде по случаю 30-летия независимости в порядке эксперимента маршировать в обуви на каблуках. Таран сказал, что по итогам эксперимента будут принимать окончательное решение относительно парадной формы для марширования. 

Министр показал ботинки, в которых, вероятно, будут идти на параде курсантки.

Скриншот: видео, предоставленное пресс-службой Минобороны

Одна из присутствующих на встрече курсанток сказала, что эту обувь уже испытывали. У ботинок более толстая подошва, за счет чего, по словам военнослужащей, будет удобнее маршировать по асфальту. Кроме того, закрытый тип обуви тоже будет удобнее туфель. 

Каблук, по словам курсантки в этих ботинках, “немного меньше”. 

Контекст:

Министерство обороны Украины 1 июля сообщило, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике курсантки будут маршировать в парадной форме, включающей туфли на каблуках, и опубликовали фото с многочасовых репетиций. На этих снимках, по словам советницы главнокомандующего Вооруженными силами Украины по гендерным вопросам Виктории Арнаутовой, высота каблука у курсанток – 7 см. 

Решение Минобороны раскритиковали политики и пользователи сетей, на заседании Верховной Рады 2 июля министру Андрею Тарану подарили туфли на каблуках и призвали провести расследование в связи с парадом. 

Арнаутова сказала, что курсантки на параде в День Независимости будут маршировать в ботинках на устойчивом каблуке “высотой 5,4 см плюс-минус 2 мм”.

В министерстве напомнили, что парадную форму для женщин-военнослужащих в Украине утвердили в 2017 году. Там предусмотрена женская обувь с каблуком. Нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко подчеркивала, что каблуки предусмотрены для обуви в парадной форме, но речь идет не про парад и плац. 

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

После избрания Владимира Зеленского президентом формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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