Минюст задерживает выплаты адвокатам из системы бесплатной правовой помощи – Национальная ассоциация авокатов

Об этом сообщают “Українські новини”.

“Национальная ассоциация обратилась в Счетную палату для проверки использования бюджета в системе БПП. Для членов комитета Верховной Рады по правовой политике оказалось странным, что Министерство юстиции имеет достаточно бюджетных средств для бесплатной правовой помощи, но вовремя не компенсирует помощь адвокатов, работающих для уязвимых слоев населения”, – сказала она.

По словам Изовитовой, о нарушении стало известно в ходе обсуждения законопроекта №5107 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения доступа к бесплатной юридической помощи и повышения качества ее оказания”.

Этот законопроект предусматривает введение инструмента peer review – оценивания качества предоставленной “бесплатным” адвокатом помощи. Инициативу разработал Минюст. По словам Изовитовой, предложение вызвало возражения со стороны адвокатов и нардепов.

Предостережение о введении нормы по проверке адвокатов из системы бесплатной правовой помощи, создании специальной комиссии адвокатов-экспертов, разделяют даже члены профильного комитета Верховной Рады. […] На заседании парламентского комитета четко отмечалось, что законопроект вообще не проходил консультаций с адвокатурой и это нарушает международные стандарты, ведь обсуждение должно быть с адвокатурой обязательно. Некоторые депутаты вообще предлагали рекомендовать не включать законопроект в повестку дня”, – сказала Лидия Изовитова.

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