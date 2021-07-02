Россия вошла в топ-3 стран мира по ценам на жилье

Россия вошла в число стран мира с самым дорогим жильём. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провёл Оксфордский институт экономической политики.

По данным специалистов, рейтинг возглавила Швеция, где квадратный метр стоит порядка пяти тысяч долларов. Второе место заняла Дания с ценами от 1,1 до трёх тысяч долларов за квадрат. России же досталась “бронза” с результатом около 750 долларов, однако в Москве средняя стоимость квадрата составляет 1,6 тысячи долларов. Цены на квартиры в России оказались даже выше, чем в США и Южной Корее, которые также вошли в топ-5, сообщает “Радио 1”.