 

Россия вошла в топ-3 стран мира по ценам на жилье

02.07.2021, 20:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия вошла в число стран мира с самым дорогим жильём. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провёл Оксфордский институт экономической политики.

По данным специалистов, рейтинг возглавила Швеция, где квадратный метр стоит порядка пяти тысяч долларов. Второе место заняла Дания с ценами от 1,1 до трёх тысяч долларов за квадрат. России же досталась “бронза” с результатом около 750 долларов, однако в Москве средняя стоимость квадрата составляет 1,6 тысячи долларов. Цены на квартиры в России оказались даже выше, чем в США и Южной Корее, которые также вошли в топ-5, сообщает “Радио 1”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.05 / Мнение: Симулятор барона (Pathfinder: Kingmaker)

12.05 / Мнение: Добровольный запрет кредитов

12.11 / Мнение: На эмоциях

26.09 / Массовая вакцинация не сможет победить коронавирус

09.03 / «Масок в море больше, чем медуз» – пандемия обернулась угрозой и для экологии

01.07 / Мнение: Сколько денег должно государство давать гражданам

30.06 / Мнение: Будни вакцинации. Сочинский прецедент

06.04 / Мнение: Гаражная амнистия, динамические дорожные знаки и дефицит велосипедов

23.09 / Скандалы: Казус Абызова

27.02 / “Несмотря на действующие соглашения”: Еще один украинский оппозиционный канал отключили после часа вещания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика