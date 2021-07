Мнение: Вакцинация на Кубе

О том, как проходит борьба с коронавирусом и вакцинация на Острове Свободы, который обладает одной из наиболее развитых систем здравоохранения в мире и опирается в том числе на советский опыт.

Вакцинация на Кубе

Эффективность вакцины против коронавируса Abdala составляет 92,28%, сообщили кубинские ученые. Схема предполагает три укола.

Несколькими днями ранее стали известны результаты по другой кубинской вакцине: два укола Soberana 02 дают эффективность 62%. Это превосходит требования ВОЗ, согласно которым вакцина-кандидат превращается в полноценную вакцину, когда она эффективна на 50% и выше. Результаты схемы, когда к двум уколам Soberana 02 добавляется третий Soberana Plus, пока ожидаются. Предполагается, что такая схема будет давать еще большую защиту.

Тем временем на Кубе уже начата вакцинация. О кубинском подходе к вакцинам вообще и о разработке вакцин против коронавируса нам согласился рассказать известный кубинский ученый, инженер-генетик ЛУИС ЭРРЕРА МАРТИНЕС. Доктор Эррера с середины 1980-х годов занимал руководящие посты в Центре генной инженерии и биотехнологий (CIGB), полтора десятилетия был его генеральным директором. В настоящее время он является советником по биотехнологиям группы BioCubaFarma.

Куба разрабатывает сразу пять вакцин от коронавируса. Расскажите, чем они отличаются друг от друга и на какой стадии находятся сейчас испытания?

С самого начала пандемии в марте 2020 года на Кубе было стремление внести свой вклад в противостояние неизвестной в мире болезни. Применялись препараты, направленные на улучшение иммунологического состояния людей. Речь шла о переориентации имеющихся лекарств против других заболеваний на лечение новой болезни. Их использовали на основании логики механизма их действия, чтобы избежать осложнений, добиться предотвращения и разрешения определенной клинической картины.

Разумеется, с самого начала мы также думали о том, чтобы подготовить вакцину, которая бы действовала превентивно. Думали над тем, какие могут быть альтернативы, в результате чего были созданы две группы проектов: один возглавил Институт вакцин имени Финлея, частью которого были также Центр молекулярной иммунологии и Центр биопрепаратов, а другой – Центр генной инженерии и биотехнологий (CIGB), с присоединившимися к нему Лабораториями AICA.

В чем состояла концепция? Применить технологические платформы, которые уже были освоены этими группами, так как начинать проект с новой платформы представлялось неадекватным. Проекты должны были осуществляться быстро и быть как можно менее неопределенными в том, что касается производственных масштабов и эффекта, который препарат мог бы иметь для людей.

В качестве мишени или таргета, базового элемента вакцины, был выбран RBD (рецептор-связывающий домен), место присоединения вируса к рецептору в клетке. Это тот элемент, в отношении которого с точки зрения базы, технологической платформы, в нашей стране уже был опыт. Он был получен при помощи вакцины, которая была разработана в 1980-е годы и получила большое признание в силу своей новизны и своих результатов, против менингита типа B, VA-MENGOC-BC (первой в мире, эффективной против менингококка серогруппы В). Это была абсолютно оригинальная вакцина, которая применялась на Кубе и в других странах (включая Бразилию и Аргентину) с очень позитивными результатами. Затем Куба развивала совместно с Бразилией вакцину для африканских стран, также против менингита, на той же платформе и также успешно.

В конце 1990-х Центр генной инженерии и биотехнологий (CIGB) разработал еще одну вакцину с очень положительными результатами. Этот препарат ассоциирован с поверхностным антигеном гепатита В, воспроизведенным при помощи дрожжей Pichia pastoris. Было достигнуто производство почти миллиона доз в неделю, что является одним из наивысших показателей производства вакцины против гепатита В на мировом уровне.

Данная вакцина была признана ВОЗ, став первой признанной вакциной в Латинской Америке. Впоследствии она поставлялась во многие страны, как в нашем регионе, так и в Африке и Азии, и имела большой успех. На Кубе добились того, чтобы практически искоренить болезнь. Это одна из двух вакцин на Кубе, которые применяют сразу после рождения, чтобы избежать, прежде всего в случае, если инфицирована мать, передачи вируса, и чтобы у ребенка не развилось хроническое заболевание.

Третья новаторская вакцина, которая была произведена на Кубе, – это вакцина против гемофильной палочки типа b, главного возбудителя бактериального менингита в стране. После того, как мы добились контроля над менингитом как продуктом менингококка, на Кубе было заметное количество случаев менингита вследствие гемофильной палочки типа b. При этом имевшиеся ресурсы не позволяли провести массовую вакцинацию, импортируя иностранную вакцину. Тогда группа Гаванского университете под руководством доктора Висенте Вереса, совместно с группой в Канаде, разработала впервые в мире синтетическую вакцину, то есть такую, которая получена не путем извлечения иммуногена бактерии, но с помощью химического синтеза. Синтезировалось ядро полисахарида (PRP), и этот полисахарид соединялся со столбнячным токсоидом. Препарат вводился детям и вызывал очень мощный иммунный ответ, что было ключевым элементом во всех кампаниях вакцинации на Кубе.

Эту необыкновенную вакцину, полученную кубинской и канадской группами, произвели в Центре генной инженерии и биотехнологий (CIGB) и производят до сих пор. Она дает пожизненный иммунитет от гемофильной палочки.

Технология производства полисахарида, соединенного с протеином, была также привлечена в качестве платформы для разработки вакцин против COVID-19 на Кубе.

В процессе разработки вакцин против COVID-19 наша стратегия состояла в том, чтобы получить безопасные вакцины, которые можно было бы производить в больших количествах на Кубе и которые бы были эффективны. Это была стратегическая цель, и она основывалась на технологической платформе субъединичных вакцин.

Вирус имеет определенное количество белков. Если взять один из белков, которые кодируются вирусом (в случае Кубы и значительной части апробированных и разрабатываемых вакцин, это белок RBD), то такой тип вакцин называется субъединичные. Речь не идет ни об инактивированном вирусе, ни о вирусных векторах, ни об мРНК, но о белковом компоненте вируса, субъединице (части) вируса. У белков Spike, или короны различных коронавирусов, есть часть, которая называется RBD домен (рецептор-связывающий домен), с помощью которого они присоединяются к рецепторам клетки-хозяина в организме (рецепторы ACE2 в клетках человека), чтобы ее инфицировать.

Где начинается элемент оригинальности с кубинской стороны? С помощью этих субъединиц можно располагать мономером, но также и димером (две субъединицы). Возможно доставить более прямым способом желаемую часть иммунологической системе, и таким образом, чтобы антитела направлялись в определенную часть, которая будет распознана ими.

Разработанная нами вакцина Soberana 02 содержит RBD, соединенный со столбнячным токсоидом. В этом она похожа на технологию, применяемую при создании вакцины против гемофильной палочки. В чем здесь преимущество? В том, что антиген, который соединен со столбнячным токсоидом, обладает способностью пробуждать не только ответ типа В, то есть, антитела, но также и ответ типа Т, цитотоксический. Два ответа дают возможность более высокого уровня эффективности.

Soberana Plus – вакцина, которая изначально предназначалась для выздоравливающих или в качестве третьей дозы для других вакцин. Введение Soberana Plus в качестве третьей дозы объясняется иммунологической логикой изменения формы присутствия антигена (димер RBD в Soberana Plus), что стимулирует увеличение первичного ответа, который был вызван конъюгированной вакциной. По проекту, эта вакцина должна быть очень в малой степени реактогенной. Поэтому она также может служить для того, чтобы ввести ее ребенку. Разумеется, все это требует подтверждения в ходе необходимых доклинических и клинических исследований.

Чего можно достичь с ее помощью? Выздоравливающий еще не полностью защищен, несмотря на то, что у него была болезнь. Существует вероятность, что он снова заразится, потому что у него может быть низкий уровень антител. Тема выздоравливающих и способов их защиты вызывает интерес на мировом уровне из-за того, что таких людей много. Вакцина Abdala имеет схожие свойства.

Чего еще можно добиться с помощью Soberana Plus и Abdala? Человека вакцинируют первой дозой, затем второй, но может так случиться, что у него не вырабатывается высокого уровня антител, и будет необходима третья доза. Этой третьей дозой могут быть Soberana Plus и Abdala. Также они могут быть одним из вариантов в случае распространения вакцинации на лиц младше 18 лет и старше 80 лет.

Его зовут Габриэль Гарсиа, ему 12 лет, и его фотография заполнит сегодня социальные сети, потому что это первый подросток на Кубе, получивший дозу антиковидной вакцины-кандидата Soberana 02.

Мальчик стал первым в списке из 25 добровольцев, которые сегодня придут в больницу «Хуан Мануэль Маркес» – место, выбранное для проведения клинических исследований «Соберана Педиатрия».

В общей сложности в отношении 350 человек от 3 до 18 лет будет применена схема вакцинации двумя дозами Soberana 02 и одной Soberana Plus, разделенными в 28 дней.

«Каждые пять минут приходили врачи и спрашивали, как я себя чувствую. А я отлично, не было никаких побочных эффектов», – делится он с журналистами.

Ясмин Перес Бургос 15 лет, и она подчеркивает важность участия в клинических исследованиях. Ее мама, Мораима Бургос Феррер, говорит, что доверяет процессу вакцинации и результатам, которые показывают вакцины-кандидаты: «Я испытываю гордость и удовольствие от того, что моя дочь участвует в этих исследованиях».

Агентство «Пренса Латина», «Кубадебате», 14 июня 2021 года

В случае с вакциной-кандидатом Mambisa цель состоит в назальном применении, что позволяет добиться ответа со стороны слизистой, без необходимости делать инъекцию. Преимущество тут состоит в том, что можно было бы не просто избежать болезни у человека, но и воздействовать на способность вируса передаваться. Ведь вирус приобретается через слизистую, и если ответ с ее стороны высок, то вирус оказывается инактивирован на этом уровне и остается там, нейтрализуется и не размножается. Необходимы еще исследования, но уже есть проект, на это направленный.

Ни в одной стране не было достаточного времени, чтобы проверить, сколько будет действовать иммунитет. Все это проверка в режиме реального времени. Если уровень антител упадет, нужно будет снова вакцинировать людей. Не будет серьезной проблемой, если нужно будет делать это с частью населения или со всем населением каждые шесть месяцев, или каждый год, до тех пор, пока болезнь не исчезнет. И кубинская стратегия обладает элементом новизны относительно других стратегий, потому что она предоставляет альтернативные варианты вакцинации перед необходимостью снова использовать тот же продукт.

Фактор, который заставляет всех в мире сильно нервничать – это новые варианты вируса. Какова тут стратегия Кубы? Если мы добьемся высочайших титров антител, хотя достигнутый ответ в отношении мутировавшего варианта и был бы ниже, чем в отношении оригинального или предыдущего штамма, этого могло бы быть достаточно для нейтрализации вируса. Soberana 02 и Abdala – это две кубинские вакцины против COVID-19, развитие которых продвинулось в наибольшей степени. Если все выйдет, как ожидают кубинские ученые, то до конца лета остров будет располагать собственной вакциной, с помощью которой сможет привить все свое население – 11,2 млн человек. После получения одобрения Национального агентства по регулированию Кубы, что видится очень вероятным, Soberana 02 и Abdala в следующие месяцы превратятся в первые антиковидные вакцины, созданные и произведенные в Латинской Америке.

У кубинских вакцин интересные названия: Soberana, Abdala, Mambisa. Первое название происходит от слова soberanía – суверенитет. Почему Куба связывает вопрос суверенитета со способностью производить собственную вакцину?

Действительно, Soberana означает “суверенитет”. “Абдала” – это название поэмы кубинского революционера (речь о Хосе Марти – прим.пер.), а “Мамбиса” носит имя отрядов, которые сражались против испанских колониалистов в XIX веке. Все это указывает на то, что программа по вакцинам против Covid-19 является поводом для национальной гордости. Для Кубы располагать своими собственными вакцинами – значит обеспечить защиту населения и возможность сотрудничать с нуждающимися братскими народами.

Как вы можете объяснить тот факт, что Куба – первая и пока единственная страна Латинской Америки, которая смогла разработать собственную вакцину?

Панамериканская организация здравоохранения рассматривает как совершенную роскошь и “привилегию” тот факт, что такая маленькая страна, как Куба добилась того, что разработала пять вакцин-кандидатов и что две из них находятся на финальном этапе клинических испытаний, где доказывается их эффективность. Обратимся к недавнему интервью газете “Эль Паис” представителя Панамериканской организации здравоохранения и ВОЗ Хосе Мойя: “Речь не идет ни о каком чуде: существует заметное научное развитие на Кубе и 30-летний опыт в производстве вакцин”, – заявил эксперт. Он отметил, что не был случайностью тот факт, что остров стал первой страной, которая разработала вакцину против менингококка, а кроме того, создала в начале 90-х вакцину против гепатита В, которая широко применялась в Латинской Америке и Африке. По словам Мойи, кубинские ученые всегда работают на известных платформах, и это всегда означает безопасность.

«Иногда люди думают, что из-за того, что это Куба, они просто делают свои лекарства в гараже и дают их людям, а это не так. Кубинцы используют точно такие же высокие стандарты, как и любая другая страна, которая производит эти лекарства».

Кэндис Джонсон, директор Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк, США

«Нью-Йорк таймс», 19 февраля 2021 года.

У части наших соотечественников есть мнение, что успехи Кубы в области медицины объясняются оказанной в свое время помощью Советского Союза, что это не собственные достижения, а опыт СССР, который Куба успешно переняла. Что вы на это скажете?

Обсуждать столь многогранную тему в таком ограниченном формате непросто. Но я выскажу свои соображения, потому что это то, в чем мне довелось получить опыт, накопленный поколениями.

Взаимный обмен между Кубой и СССР на протяжении почти 30 лет происходил практически во всех сферах общественной и экономической деятельности. Десятки тысяч кубинцев (их насчитывалось 300 000) получили техническое и университетское образование в СССР. Кроме того, важное число советских специалистов приезжали на Кубу в качестве советников и специализированного персонала почти во всех областях, не только в технической сфере, но также и в культурной, в области спорта и других.

Тем не менее, развитие Кубы в области биотехнологий имело характеристики, отличные в смысле отношений с СССР от того, что происходило в других сферах.

Широко известен авангардный характер развития в СССР физики, аэронавтики, химии и смежных дисциплин; в этих областях были фигуры выдающиеся на мировом уровне, такие как Абрам Иоффе, Павел Черенков, Илья Франк, Игорь Тамм, Лев Ландау, Николай Басов, Петр Капица, Николай Семенов, Игорь Курчатов, Сергей Королев.

В свою очередь, развитие биологии, биохимии, молекулярной биологии и генной инженерии и всего того комплекса, который образует современную биотехнологию, начиная с открытия ДНК как материала-носителя наследственности, разъяснение структуры ДНК Уотсоном и Криком, регуляция генной экспрессии Жакобом и Моно, тонкая структура гена Бензера, получение рекомбинантной ДНК Коэном и вся совокупность открытий и биотехнологических промышленных разработок не происходили изначально в СССР. К этому следует добавить, что к 50-м годам прошлого века у руководителей СССР существовали представления, которые не благоприятствовали развитию научных дисциплин в упомянутых областях.

В редакционной статье журнала Nature в январе 2009 года говорилось о Кубе как о «наиболее состоявшейся биотехнологической индустрии в развивающемся мире». Как объяснить развитие до такого уровня в столь короткое время в маленькой стране с ограниченными ресурсами? Это явилось результатом руководства, ума и смелости верховного главнокомандующего Фиделя Кастро Руса. Он годами практически день за днем следил за тем, чтобы создать необходимые условия. Его пример всегда будет неугасим и грандиозен.

Благодаря этому на Кубе развивались научные институты в областях медицины, сельского хозяйства и биотехнологий – в тесном сотрудничестве с прогрессивными учеными разных стран. Эта совместная деятельность позволила достичь выдающегося развития на международном уровне. Так, на Кубе были достигнуты значительные результаты в нейробиологии, производстве вакцин, а также продуктов сельскохозяйственного назначения, таких как вакцины против клещей и чумы свиней.

Как влияет блокада на научное развитие Кубы? Мы сейчас говорим о вакцинах – не могли бы вы привести конкретные примеры негативного воздействия санкций на эту сферу?

О том, что блокада, которую применяют Соединенные Штаты, создает препятствия усилиям Кубы по развитию проектов вакцинации против COVID-19, заявил в своем недавнем выступлении президент группы “БиоКубаФарма” Эдуардо Мартинес. Политика блокады острова со стороны наиболее могущественной мировой державы мешает нормальному развитию научных исследований и замедляет готовность кубинских вакцин, находящихся на стадии изучения и испытаний. По словам главы “БиоКубаФарма”, эти действия препятствуют закупкам сырья, чтобы производить вакцины, и даже осуществлению платежей Кубы в адрес международных поставщиков. Несмотря на это, кубинские ученые намерены рано или поздно добиться вакцинации населения.

Кого Куба прививает от COVID-19 в первую очередь? Как проводится вакцинация?

По словам руководства министерства здравоохранения Кубы, если мы продолжим следовать временному плану, мы планируем санитарное вмешательство в группах риска и на территориях, подверженных риску. Эти действия реализуются, исходя из аргументов эпидемиологии и доступных технологий (в данном случае, вакцин-кандидатов) для искоренения болезни, снижения уровней распространения, контроля над природной передачей или предотвращения происхождения эпидемий, ограничения вреда и снижения смертности.

При разработке плана действий принималось во внимание применение 415 161 доз обоих вакцин-кандидатов в течение двух месяцев в ходе исследований, и тот факт, что проанализированные на данный момент результаты показали безопасность (малое количество случаев побочных эффектов в ходе применения вакцин-кандидатов) и иммуногенность (иммунный ответ, который развивается у человека) в случае с обоими вакцинами-кандидатами.

Закон 41 об общественном здравоохранения уполномочивает Министерство здравоохранения принимать санитарные и противоэпидемические меры перед лицом ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, или происшествий другого свойства, которые содержат в себе угрозы для здоровья человека. Исходя из этого, Минздрав сформировал группу экспертов, в которую вошли опытные специалисты и в которой представлены исследовательские институты, чтобы оценить и предложить применение вакцин-кандидатов Soberana 02 и Abdala. Это позволило принять решение о начале санитарных мероприятий в группах и на территориях риска с применением кубинских вакцин-кандидатов, что будет иметь временный характер, но позволит нам продвинуться вперед, до тех пор, пока регулирующее учреждение, CECMED, не разрешит их массовое применение.

“Продвижение вперед в деле вакцинации различных групп населения должно способствовать снижению количество больных и умерших, стимулировать возможное снижение уровня передачи, что позволит постепенный возврат к экономической и общественной деятельности на всей территории страны”, – объяснил министр здравоохранения Кубы доктор Анхель Порталь Миранда. “Наше население доверяет вакцинам-кандидатам, нашей науке, кубинскому опыту разработки вакцин, и достигнутые результаты позволяют нам не терять времени, пока мы завершаем все исследования, как полагается с этим типом вакцин”, – заявил министр.

О том же говорил и доктор Эдуардо Мартинес Диас, президент группы компаний “БиоКубаФарма”: “Мы провели глубокий анализ рисков, и результаты введения доз показывают, что рисков практически не существует, а потенциальная польза очень большая”.

С точки зрения производства, в стране есть партии готовых вакцин, чтобы начать санитарные мероприятия, которые прошли строгий процесс проверки. Вся документация на каждую выпускаемую партию проверяется CECMED. Разработан план мероприятий до декабря, он определяет количество доз каждой вакцины, которые будут производиться месяц за месяцем, и это количество со временем будет возрастать. К августу этого года планируется подготовить дозы, необходимые для иммунизации всего населения.

Намеченная программа предусматривает вакцинацию:

– работников, студентов сектора здравоохранения и других групп риска, 474 676 человек, в мае-июне текущего года;

– первый этап санитарной операции в Гаване коснется 778 398 человек, с 1 мая по июнь;

– второй этап санитарной операции в Гаване коснется 928 627 человек, со второй половины июня до августа;

– операция в провинции Сантьяго-де-Куба затронет 792 470 человек в мае-июне;

– операция в провинции Матансас затронет 835 539 в мае-августе;

– операция для наиболее пожилых коснется 805 909 человек в июне-июле.

Все вышеперечисленные мероприятия охватывает чуть более чем 4 млн человек (4 140 943).

Как в целом построена система вакцинации на Кубе?

Вакцинация на Кубе является бесплатной, общедоступной, она входит в систему первичной медико-санитарной помощи. Действие Расширенной программы иммунизации позволило за небольшое количество лет резко снизить количество случаев и смертность от болезней, предотвращаемых вакцинацией. Программа имела серьезный эффект в отношении болезней, которые были искоренены или перестали представлять проблему для здоровья в стране. Структура первичного медико-санитарного обслуживания как ведущей деятельности по предотвращению заболеваний, участие образованного сообщества в программе иммунизации, организация кампаний по вакцинации, а также уровень научно-технического развития, достигнутый в производстве вакцин и реализованных базовых и эпидемиологических исследованиях явились определяющими в изменениях, произошедших в здравоохранении на Кубе, и превратили ее в одну из стран с лучшими показателями по охвату и защищенности в том, что касается вакцинации.

В настоящее время Национальная программа иммунизации на Кубе располагает 12 вакцинами, в среднем с 4 800 000 дозами простых и комбинированных иммуногенов, которые защищают от 13 болезней. На протяжении всех лет наблюдается более чем 98%-ный охват вакцинацией по всей стране.

С 2004 года, за исключением тройной противовирусной вакцины (от паротита, краснухи и кори), БЦЖ (против тяжелых форм туберкулеза) и вакцины от полиомиелита (пероральная и инъекция), которые импортируются, в общей сложности восемь вакцин производятся на Кубе, что показывает результат научного и технического развития, достигнутый на острове.

Организация и функционирование Национальной программы иммунизации посредством систематической и поддерживаемой в течение времени вакцинацией оказало решающее воздействие на показатели здоровья кубинского населения, доказательством чему служит искоренение шести предотвращаемых вакцинами заболеваний: полиомиелита (1962), дифтерии (1979), кори (1993), краснухи (1995), паротита (1995), коклюша (1997); и четырех осложнений или тяжелых форм: туберкулезного менингита (1962), столбняка новорожденных (1972), постпаротитного менингита (1989) и синдрома врожденной краснухи (1989).

Кроме того, находятся под контролем с уровнем ниже 0,1 на 10 000 жителей и потому не представляют проблему для здоровья: менингит, вызванный гемофильной палочкой типа b, гепатит B, менингококковый менингит и столбняк.

«Гранма», 20 октября 2019 года

Как население относится к вакцинации в целом и к вакцине от коронавируса в частности? Потому что не секрет, что во многих странах мира, к сожалению, существует довольно мощное антипрививочное движение, люди боятся вакцин и не доверяют вакцинации. Какой в этом смысле опыт у Кубы?

Я думаю, что было бы крайне сложно, если не невозможно, располагать описанными выше результатами, если бы у кубинского населения было негативное отношение к вакцинам. Кубинцы очень поддерживают деятельность в области здравоохранения, и в частности в том, что касается предотвращения болезней.

Несмотря на все ограничения и сложности, которые существуют на Кубе, не может быть такого, что не хватит вакцины для ребенка, которого родители хотят привить, и что он не получит бесплатно все вакцины, которые предусмотрены национальной программой вакцинации.

Согласно докладу “Спасите детей – Состояние матерей мира” за 2010 год, Куба предоставляет наилучшие условия для материнства среди развивающихся стран. Доклад рассматривал положение дел в 160 странах – 43 развитых и 117 развивающихся – и анализировал лучшие и худшие места для того, чтобы быть матерью, исходя из 10 факторов, таких как образовательный уровень, здоровье, экономическое положение матерей, а также базовое благополучие детей.

Оценки, подобные приведенной выше, со стороны международных учреждений с признанным авторитетом и полномочиями, свидетельствуют в пользу той работы, которую Куба проводила и продолжает осуществлять в области здравоохранения и, в частности, в том, что касается вакцин. В настоящее время Институт вакцин имени Финлея работает над новой вакциной против пневмококка с очень положительными результатами.

Что касается вакцины от коронавируса, то кубинские специалисты констатировали в ходе клинических исследований высокий уровень приверженности волонтеров применяемым протоколам, равный или превышающий 97%. Это убедительно свидетельствует о поддержке населением усилий Кубы по разработке эффективных вакцин против COVID-19.

