Туристам разрешат привиться на курортах Кубани в течение трех дней после прибытия

Постановление главы Кубани будет скорректировано: с 1 августа не вакцинированные россияне смогут привиться от COVID-19 на месте отдыха, имеющим медотвод нужно предъявить результаты теста, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано, и, начиная с 1 августа, наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат провакцинированного, в случае если есть отвод от вакцинации – ПЦР-тест, действительный 72 часа. Те граждане, которые не вакцинированы, – властями Краснодарского края им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха, они смогут вакцинироваться в течение трех дней с момент прибытия на территорию Краснодарского края», – цитирует ТАСС Голикову.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изменил правила для туристов: отменены сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе для заселения в гостиницы детей до 14 лет.

Напомним, власти Краснодарского края ввели правила для туристов, заселяющиеся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

С 1 августа туристы должны будут предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки.

Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.