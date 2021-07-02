 

Путин назвал Макрону условие для возвращения к диалогу с ЕС

02.07.2021, 20:48, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин сообщил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, что Москва готова к восстановлению полноценного диалога с Европейским союзом. Лидеры провели «обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-есовских связей», сообщила пресс-служба главы российского государства.

«Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений РФ и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул, что «Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза».

Помимо этого, президенты обсудили внутриукраинский кризис.«Лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года, который был и остаётся безальтернативной основой урегулирования. Президент РФ указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в «нормандском» формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – отметила пресс-служба Кремля.

Напомним, что в группе по мониторингу комиссии Софвфеда по защите госсуверенитета РФ заявили, что Евросоюз кратно увеличил попытки вмешательства в дела России, используя санкционное давление и стремясь повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране.



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