Мнение: Рыночный путь для СССР, миф о двухконтурной системе и потребительская экономика

1. После смерти Сталина и ареста Берии главную роль в советском государстве начал играть Георгий Маленков, ныне незаслуженно забытый. На протяжении примерно двух лет он был фактическим лидером страны, после чего вынужденно уступил скипетр хитрому Хрущёву. Сын Маленкова рассказывает в интервью, что его отец планировал провести в стране рыночные реформы, направив тем самым СССР по тому пути, по которому позже с таким успехом проследовал Китай:

https://lenta.ru/news/2021/07/02/the_way_of_china/

Один из представителей сталинской верхушки СССР Георгий Маленков после смерти Иосифа Сталина хотел направить страну по пути развития, который несколькими десятилетиями позже прошел Китай. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал сын политика, ученый-биофизик, доктор биологических наук, профессор Андрей Маленков.

«Как и Дэн Сяопин в Китае, отец был уверен, что нужно начинать преобразования с экономических реформ. Он считал, что только экономически независимый человек может быть по-настоящему свободен. Наши невежественные экономисты типа Гайдара наивно полагали, что рынок сложится сам собой», — сказал он.

Маленков отметил, что после появления в стране достаточного числа представителей среднего класса, «который у нас всю историю гнобили, можно было бы идти дальше». «Отец очень любил творческих людей и всегда старался их поддержать», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Георгий Маленков — советский государственный и партийный деятель, соратник Иосифа Сталина, с 1953 по 1955 год возглавлял Совет Министров СССР. Курировал ряд отраслей оборонной промышленности, а также создание первой АЭС в мире. После смерти Сталина первоначально воспринимался как его преемник. Большинству населения страны запомнился снятием множества запретов: на иностранную прессу, пересечение границ, таможенные перевозки.

В мае 1953 года по инициативе Маленкова было принято постановление правительства, вдвое уменьшавшее выплаты партийным чиновникам и ликвидировавшее денежные вознаграждения в конвертах, не подлежавшие учету. Вскоре это пошатнуло его позиции в партии, в результате чего фактически лидером СССР стал Никита Хрущев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться вот здесь:

https://lenta.ru/articles/2021/07/02/malenkov/

Многое звучит убедительно, но дальше там идёт про научную работу господина Маленкова в РАЕН, если вы понимаете, о чём я. В любом случае, интервьюент явно не является беспристрастным свидетелем.

Так или иначе, шанс у СССР в 1950-е годы был. Жаль, что этот шанс использовал не Никита Хрущёв, а Дэн Сяопин.

2. Коммунисты претендуют на роль провозвестников прогрессивного общественного строя будущего, однако не могут ответить на элементарный вопрос: в чём же секрет коммунистической экономики, есть ли в ней вообще хоть что-то, что делает её эффективнее капитализма.

Методы типа «отнять и поделить» и «тотальный план» (попытка на 100% заранее спланировать производство и распределение) очевидно не работают – первое приводит к разрухе и уходу наиболее талантливых людей во внешнюю и внутреннюю эмиграцию, второе – приводит к масштабному дефициту, проблемам со внедрением инноваций и многим другим сложностям. Подопытные государства — ГДР и ФРГ, КНДР и Южная Корея — убедительно доказали, что ни о какой эффективности по сравнению с капитализмом здесь речи не идёт. Мало того, в капитализме успешно используются рациональные версии изложенных варварских методов: вместо грабительского отъёма и дележа – мягкая налоговая система, вместо всеобщего плана – ограниченные планы развития отдельных компаний и отраслей.

В последние пару десятилетий, однако, коммунисты подняли на знамя новый экономический принцип – так называемую двухконтурную денежную систему (о наивной идее «отмирания денег», проповедуемой отцами-основателями, кажется, речи уже не идёт).

Суть двухконтурной системы в воображении левых экономистов примерно такова: денежный оборот в сфере производства и в сфере потребления жёстко разделён, за одну валюту (обычный наличный рубль) люди приобретают продукты питания, одежду и прочее необходимое для жизни, а за другую валюту (безналичный рубль) предприятия покупают друг у друга станки, материалы и всё, что нужно для их работы.

Такая система якобы действовала в сталинском СССР, а отчасти и позднее, и была одним из столпов советской экономики. Согласно мифу, двухконтурная система позволяла печатать (точнее, рисовать) сколько угодно денег на строительство и оснащение заводов, не вызывая при этом колоссальной инфляции в потребительском секторе. Подобный трюк левые экономисты предлагают проделать и в современной России – якобы тогда наша экономика начнёт развиваться семимильными темпами роста.

В действительности, разумеется, двухконтурная денежная система не работала даже в сталинском СССР, жёсткого барьера между двумя секторами не было. Вот ссылки на разбор данного мифа:

https://yury-st.livejournal.com/294447.html

https://yury-st.livejournal.com/306661.html

Как показывают архивы, на самом деле на протяжении всего советского периода производители могли переводить безналичные рубли в наличные. Обналичивание было настолько широко распространено, что служило неожиданно мощным источником инфляции. Обналичивание денежных ресурсов вело к тому, что увеличение количества безналичных рублей на банковских счетах и рост кредитов означало, как будет показано далее в этой главе, рост наличных денег.

Какие выгоды могло извлечь руководство предприятия из этих дополнительных денег? Руководители не обладали правами собственности (они не владели акциями предприятий), и их привилегии (автомобиль или квартира) были неразрывно связаны с их должностью. Их единственная возможность заключалась в обналичивании безналичных рублей предприятия для удовлетворения своих собственных нужд или нужд предприятия.

Архивы не оставляют сомнений в ценности наличных денег. Партийцы шли на серьезный риск, для того чтобы аккумулировать наличные деньги.

Это, разумеется, вызывало инфляцию, дефицит и обнищание населения. Чтобы сбивать инфляцию и приводить финансовую систему хоть в какое-то подобие порядка, при Сталине проводились конфискационные денежные реформы (как в 1947 году), людей заставляли покупать облигации госзайма (выплаты по которым при Хрущёве отложили на 20-25 лет):

https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/finansovaya-udavka-dobrovolnye-zajmy-v-sssr.html

В брежневскую эпоху от подобных грабительских уловок по большей части отказались, однако начали активно печатать необеспеченные деньги, что привело в итоге к дикой инфляции (в форме постоянного дефицита товаров) и, косвенно, к краху экономики СССР.

3. Профессор экономики Александр Скоробогатов пишет, что в современном мире поведение большинства людей определяются уже не столько стремлением к выживанию, сколько стремлением к потреблению. Поэтому многие старые экономические теории потеряли актуальность:

https://skorobogatov.livejournal.com/76207.html

…таким образом, для классиков человеческое поведение жестко детерминировано стремлением к индивидуальному и родовому выживанию, как это имеет место и в мире животных и насекомых, а для современной теории человек – это потребитель. Если у классиков человек озабочен прежде всего тем, чтобы выжить и оставить потомство, то согласно нынешней теории, человек озабочен наилучшим употреблением своей жизни – ее продление ему гарантировано, и ему остается только рационально распределить время между работой, доставляющей блага, и досугом, чтобы воспользоваться жизнью наилучшим образом. В обоих случаях все свойства общества выводятся из этих исходных посылок.

Которая из теорий верна зависит от того, какой мир мы рассматриваем. Классическая теория верно описывает доиндустриальный мир с отличающим его безусловным доминированием аграрного сектора. Последнее предполагает, что подавляющая часть населения занята обеспечением пропитания и только очень немногие живут за счет излишка средств существования, создаваемых аграрным сектором. В таком мире имеет место исключительно экстенсивное развитие. Рост, если и происходит, то только за счет освоения новых земель. В то же время, поскольку этот рост является очень медленным, он перекрывается ростом населения, из-за чего регулярно происходят мальтузианские кризисы, т.е. катастрофы, вызванные нехваткой ресурсов и сокращающие население.

В противоположность своему предшественнику, индустриальный мир сделал человека потребителем. Сельское, как и прочее, хозяйство приобрело интенсивный характер, что породило быстрый экономический рост, опережающий рост населения. Теперь излишек стал образовываться во все увеличивающемся масштабе, что позволило гарантировать человеку пропитание превратить его в потребителя.