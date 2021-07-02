Омбре — техника окрашивания, которая не теряет популярности уже несколько сезонов: несколько вариантов для воплощения
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Омбре — техника окрашивания, которая не теряет популярности уже несколько сезонов. Этот эффект отличается тем, что цвет волос постепенно переходит от одного тона к другому. Волосы окрашенные такой техникой не требуют частого посещение салона, но при этом выглядят очень эффектно и ярко. Мы подобрали несколько вариантов для воплощения.
Карамельно-каштановое окрашивание
Простой, но удивительный переход от темно-коричневого к карамельному сделает ваш образ более игривым. К тому же такое окрашивание выглядит натурально, что сейчас в моде.
От черного к серебристому
Черные волосы подходят любому типу лица, а если же к ним добавить серебряное омбре, то получится потрясающее произведение искусства.
Радуга
Окрашивание волос в пастельных оттенках желтого, розового и голубого выглядит интересно и неординарно, а в сочетании с плавными переходами от цвета к цвету еще и очень нежно.
От каштанового до коричневого мокко
Такой стиль окрашивание подчеркнет естественный цвет волос. К тому же всевозможные переходы к более светлому цвету в моде уже не первый сезон.
Эффект на кудрявых волосах
Омбре идеально смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Окрашивание от темно-коричневого до золотистого идеально подойдет всем кудрявым девушкам.
Медные оттенки
Переход от каштанового к рыжему смотрится особенно ярко и стильно. Медь подходит большинству типов и тонов лица. Но если вы боитесь рыжего окрашивания, то можете изначально попробовать окрашивание омбре, оставив у корней свой натуральный цвет.
Обратный омбре
Различные вариации обратного омбре, когда снизу волосы темнее, смотрятся очень необычно и ново. Такой переход от светло-бордового к темно-красному прекрасно подойдет смелым девушкам. Однако такое окрашивание не является натуральным, и чтобы за ним следить девушке придется регулярно посещать салон и подкрашивать корни.
Оттенки пепельного
Переход от пепельно-серого к платине прекрасно поможет скрыть седину, но при этом такое окрашивание выглядит потрясающе. Омбре в прохладных тонах встречается не так часто, как классическое, но от этого оно не менее прекрасно.
Темно-красные оттенки
Переход от черного цвета к ярким винным оттенкам выглядит интересно, но при этом не слишком броско. Особенно хорошо такое окрашивание будет смотреться на длинных волосах.
Омбре – отличный способ создать неприхотливый и стильный образ. Наши варианты вдохновят вас на окрашивание в этом стиле.
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