 

Омбре — техника окрашивания, которая не теряет популярности уже несколько сезонов: несколько вариантов для воплощения

02.07.2021, 20:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Омбре — техника окрашивания, которая не теряет популярности уже несколько сезонов. Этот эффект отличается тем, что цвет волос постепенно переходит от одного тона к другому. Волосы окрашенные такой техникой не требуют частого посещение салона, но при этом выглядят очень эффектно и ярко. Мы подобрали несколько вариантов для воплощения.

Карамельно-каштановое окрашивание

Простой, но удивительный переход от темно-коричневого к карамельному сделает ваш образ более игривым. К тому же такое окрашивание выглядит натурально, что сейчас в моде.

От черного к серебристому

Черные волосы подходят любому типу лица, а если же к ним добавить серебряное омбре, то получится потрясающее произведение искусства.

Радуга

Окрашивание волос в пастельных оттенках желтого, розового и голубого выглядит интересно и неординарно, а в сочетании с плавными переходами от цвета к цвету еще и очень нежно.

От каштанового до коричневого мокко

Такой стиль окрашивание подчеркнет естественный цвет волос. К тому же всевозможные переходы к более светлому цвету в моде уже не первый сезон.

Эффект на кудрявых волосах

Омбре идеально смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Окрашивание от темно-коричневого до золотистого идеально подойдет всем кудрявым девушкам.

Медные оттенки

Переход от каштанового к рыжему смотрится особенно ярко и стильно. Медь подходит большинству типов и тонов лица. Но если вы боитесь рыжего окрашивания, то можете изначально попробовать окрашивание омбре, оставив у корней свой натуральный цвет.

Обратный омбре

Различные вариации обратного омбре, когда снизу волосы темнее, смотрятся очень необычно и ново. Такой переход от светло-бордового к темно-красному прекрасно подойдет смелым девушкам. Однако такое окрашивание не является натуральным, и чтобы за ним следить девушке придется регулярно посещать салон и подкрашивать корни.

Оттенки пепельного

Переход от пепельно-серого к платине прекрасно поможет скрыть седину, но при этом такое окрашивание выглядит потрясающе. Омбре в прохладных тонах встречается не так часто, как классическое, но от этого оно не менее прекрасно.

Темно-красные оттенки

Переход от черного цвета к ярким винным оттенкам выглядит интересно, но при этом не слишком броско. Особенно хорошо такое окрашивание будет смотреться на длинных волосах.

Омбре – отличный способ создать неприхотливый и стильный образ. Наши варианты вдохновят вас на окрашивание в этом стиле.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.08 / Ученые объяснили многообразие видов на Земле внеземным воздействием

03.09 / Объявлена дата начала полетов в Египет и Эмираты

15.10 / Крайние

08.07 / Мнение: Зеленский будет продолжать насильственную украинизацию

30.12 / Мнение: Дурилки картонные – истоки дефицита коек

30.09 / Эшли Симпсон провела вечеринку в честь будущего ребенка

01.10 / «Лучше исчезни»: Любовнице Тарзана поклонники Королевой угрожают тюрьмой

13.11 / Мнение: Любовь математика

31.03 / В Италии задержали двух человек за шпионаж в пользу России

28.07 / Как водителям легально пройти техосмотр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика