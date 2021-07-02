Омбре — техника окрашивания, которая не теряет популярности уже несколько сезонов: несколько вариантов для воплощения

Омбре — техника окрашивания, которая не теряет популярности уже несколько сезонов. Этот эффект отличается тем, что цвет волос постепенно переходит от одного тона к другому. Волосы окрашенные такой техникой не требуют частого посещение салона, но при этом выглядят очень эффектно и ярко. Мы подобрали несколько вариантов для воплощения.

Карамельно-каштановое окрашивание

Простой, но удивительный переход от темно-коричневого к карамельному сделает ваш образ более игривым. К тому же такое окрашивание выглядит натурально, что сейчас в моде.

От черного к серебристому

Черные волосы подходят любому типу лица, а если же к ним добавить серебряное омбре, то получится потрясающее произведение искусства.

Радуга

Окрашивание волос в пастельных оттенках желтого, розового и голубого выглядит интересно и неординарно, а в сочетании с плавными переходами от цвета к цвету еще и очень нежно.

От каштанового до коричневого мокко

Такой стиль окрашивание подчеркнет естественный цвет волос. К тому же всевозможные переходы к более светлому цвету в моде уже не первый сезон.

Эффект на кудрявых волосах

Омбре идеально смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Окрашивание от темно-коричневого до золотистого идеально подойдет всем кудрявым девушкам.

Медные оттенки

Переход от каштанового к рыжему смотрится особенно ярко и стильно. Медь подходит большинству типов и тонов лица. Но если вы боитесь рыжего окрашивания, то можете изначально попробовать окрашивание омбре, оставив у корней свой натуральный цвет.

Обратный омбре

Различные вариации обратного омбре, когда снизу волосы темнее, смотрятся очень необычно и ново. Такой переход от светло-бордового к темно-красному прекрасно подойдет смелым девушкам. Однако такое окрашивание не является натуральным, и чтобы за ним следить девушке придется регулярно посещать салон и подкрашивать корни.

Оттенки пепельного

Переход от пепельно-серого к платине прекрасно поможет скрыть седину, но при этом такое окрашивание выглядит потрясающе. Омбре в прохладных тонах встречается не так часто, как классическое, но от этого оно не менее прекрасно.

Темно-красные оттенки

Переход от черного цвета к ярким винным оттенкам выглядит интересно, но при этом не слишком броско. Особенно хорошо такое окрашивание будет смотреться на длинных волосах.

Омбре – отличный способ создать неприхотливый и стильный образ. Наши варианты вдохновят вас на окрашивание в этом стиле.