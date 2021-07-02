Аморальное превосходство

Гуманитарный университет профсоюзов, в который можно поступить через конкурс красоты, уволил двух преподавателей за «совершение аморального поступка».

Александр Запесоцкий. Фото: РИА Новости

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (ГУП) перевел студентов на дистанционное обучение одним из первых, в марте 2020-го, и сохранял этот формат целый год с небольшим перерывом. Признавая, что «дистанционное обучение не является образованием и существенно уступает по качеству очному», называя его «усеченным огрызком настоящего образования», ректор ГУП Александр Запесоцкий категорически отмел возможность перерасчета внесенных за полноценный процесс обучения сумм.

«Никакого возврата средств не будет. Это непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы. Форс-мажор», — заявил ректор на встрече со студентами, хотя разница между ценой очного и заочного обучения (которым фактически пришлось довольствоваться при удаленке) очень существенна. Например, для выбравших режиссуру и актерское искусство очников цена в год — 258 тысяч рублей, для заочников — 85 тысяч. Студенты этих направлений, пожалуй, больше других пострадали от удаленки: как овладевать мастерством, проводить репетиции в зуме, не выходя на подмостки?

«Мои студенты переживали из-за затянувшегося дистанта, невозможности полноценно обучаться профессии и просили что-то придумать, — рассказал «Новой» Валентин Левицкий, доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства. — Договорились, что встречи и дополнительные занятия со второкурсниками (я их мастер) будем проводить в «Театре поколений», где нам предоставили помещение или сцену за тысячу рублей в час. Я заключил с театром договор, из своих средств заплатил 20 тысяч, остальные собирали вскладчину — сдавали те ребята, что хотели эти занятия посещать. Выходило примерно по тысяче — полторы в месяц, в зависимости от количества посещений. Всего отзанимались 184,5 часа. Соответственно, аренда за это время составила 184,5 тысячи — эта сумма до копейки переведена «Театру поколений». Занятия, которые мы проводили вместе с моей женой, преподавателем Марией Левицкой, с сентября 2020 по февраль 2021 года не предусмотрены университетским учебным планом и были совершенно бесплатны.

Я с самого начала объяснил студентам, что присутствие на них добровольное, можно участвовать дистанционно и выбор формата не повлияет на итоговые оценки.

Есть студенты, приходившие на занятия в «Театр поколений» и получившие более низкий балл, чем не приходившие».

Мария и Валентин Левицкие — выпускники ГУПа. За несколько лет работы в вузе никаких нареканий к ним не было. Студенты их любят и ценят за неформальное отношение к делу, творческое горение, готовность делиться секретами мастерства без оглядки на часы и регламенты. Но, похоже, не всем такое по сердцу.

На сайт университета, где есть опция «задать вопрос ректору», поступило анонимное сообщение о том, что преподаватели Левицкие без согласования с университетом проводят во время дистанта платные очные занятия со студентами. Принося тем самым вред альма-матер, пороча имя ректора и подвергая опасности здоровье учеников.

Руководство отреагировало незамедлительно: приказом было назначено служебное расследование «по факту проведения нелегальных учебных занятий», а на время его проведения Валентина и Марию Левицких отстранили от работы.

Как рассказывают студенты, им предлагали написать на Левицких заявления с требованием возврата ушедших на аренду денег. Но все второкурсники, посещавшие дополнительные занятия (около 30 человек), отказались писать заявления на своих педагогов. Напротив, каждый написал расписку (копии есть в распоряжении «Новой»), что не имеет никаких финансовых претензий ни к Левицким, ни к «Театру поколений».

Валентин Левицкий. Фото из личного архива

Валентин и Мария подали, как им представлялось, исчерпывающие объяснительные — приложив договор с «Театром поколений» и документы, подтверждающие получение им всей суммы за аренду.

Казалось бы, на этом инцидент мог быть исчерпан. Но руководство вуза принялось настаивать, что эта сумма (за вычетом заплаченных лично Левицким 20 тысяч — то есть 164,5 тыс. руб.), должна быть «возвращена» в кассу университета в качестве «возмещения причиненного ущерба». Именно так сформулировано в приказе ректора «Об организации нелегальных занятий Левицким В. Г. и Левицкой М. А.», которым на занос денег в кассу отводилось шесть дней.

Документ выглядит, мягко говоря, противоречивым. С одной стороны, занятия «нелегальные». С другой — в этом же приказе сказано, что они были «безосновательно согласованы» деканом факультета искусств,

и. о. завкафедрой режиссуры и актерского искусства и ее замом с учебным отделом. За что сотрудникам, начиная с декана и ниже, этим же приказом объявляется выговор, поскольку «не усмотрели вовлечение студентов в неприемлемую деятельность и не пресекли».

«Я бы еще понял требование вернуть деньги студентам — если бы они того захотели. Но почему в кассу университета, если он никакого отношения к тем занятиям не имеет? — недоумевал Валентин. — И как вообще я должен был оформить такой перевод в кассу — как добровольное пожертвование, благотворительность? А если университет считает, что я своими действиями причинил ему ущерб — почему не ставит вопрос о возмещении этой суммы в порядке привлечения работника к материальной ответственности?»

Пополнить кассу вуза Валентин и Мария отказались. После чего вышел приказ об их увольнении — причем «за совершение аморального проступка», несовместимого с продолжением педагогической работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ). Фактов, подтверждающих «аморалку», в приказе не приводится. Зато Левицким вменяется нарушение требований президентского указа № 316 от 11 мая 2020 года (определяющего порядок продления санэпидмер в связи с COVID-19) и аналогичного приказа Минобрнауки № 397 от 14 марта 2020 года. Первый документ адресован главам субъектов РФ, второй — руководителям учреждений образования. Но никак не рядовым преподавателям, которые по определению не могут исполнить такие распоряжения. По мнению Левицких, столь же необоснованно им приписали нарушение приказов ГУПа (тоже о коронавирусных ограничениях), поскольку они не проводили очных занятий на территории университета, а их встречи со студентами в иных местах не могут регламентироваться локальными актами вуза.

«Занятия, которые мы с Марией проводили на площадке «Театра поколений», не были предусмотрены университетским учебным планом, — поясняет Валентин. — Как вообще они могли затрагивать интересы университета, подорвать его авторитет, причинить материальный ущерб? Обязанность согласовывать с университетом проведение дополнительных занятий вне его стен не прописана в моем трудовом договоре. Мои студенты совершеннолетние. Мы с ними свободные люди. И думаю, вправе решать, заниматься нам дополнительно или нет. Занятия проводились малыми группами, с соблюдением необходимых предосторожностей. За все эти месяцы только один из моих ребят заболел, хотя где именно подхватил ковид — в транспорте, магазине или еще где, — неизвестно. Почувствовав недомогание, он сразу самоизолировался».

Фото: universitet-profsoyuzov

По признанию Валентина, увольнение с такой формулировкой стало для них с женой шоком: по сути, это волчий билет. Применение именно такой статьи он связывает с отказом добровольно внести деньги в кассу университета.

«Поначалу мы не думали судиться. Но наша репутация оказалась под ударом.

Увольнение за «аморалку» ставит крест на нашей дальнейшей преподавательской работе. Поэтому решили оспаривать приказ об увольнении».

Руководство университета пошло дальше.

«Мне пришлось давать объяснения участковому, который приходил в университет опрашивать студентов, и сотрудникам ОБЭП — как я понял, по заявлениям университета о якобы моей незаконной деятельности, — говорит Валентин. — Показал все документы, все объяснил. Теперь планируют вызвать и мою жену».

Ответчик (университет) в своем отзыве на исковое заявление настаивает, что Левицкие «получали от студентов денежные средства». А то, что они пошли исключительно на аренду помещений, «означает лишь особенности порядка формирования стоимости проводимых занятий и не отменяет факт получения денежных средств от студентов для проведения с ними занятий». Утверждение об «аморальности проступка» объясняется тем, что, мол, работа педагога «возлагает повышенные требования в части соблюдения морально-этических требований как в быту, так и на работе», а «совершенные истцом действия <…> нарушают принятые в обществе нормы морали и нравственности, не отвечают морально-этическим требованиям, предъявляемым к педагогу».

Радение о морали и нравственности выглядит достаточно абсурдно, учитывая десятки судебных тяжб, связанных с репутацией как самого ГУПа, так и его ректора.

В Петербурге до сих пор помнят историю, когда вуз отказался вернуть родителям Игоря Веркина, первокурсника, скончавшегося до начала учебного года, деньги, внесенные за обучение. В интервью газете «Известия Санкт-Петербург» (от 16.01.2002) Запесоцкий тогда заявил: «На место исчезнувшего по разным причинам студента никого другого я посадить уже не могу. <…> Умирает, конечно, не каждый, но даже если три студента в год не смогут учиться по каким-то причинам, мне нужно будет три тысячи долларов выложить из своего кошелька. Трагических ситуаций ведь много: один попал под электричку, на другого упала сосулька, а третий был наркоманом и попал в тюрьму».

Семье Игоря Веркина, оскорбленной в том числе и таким сравнительным рядом, пришлось обращаться в суд, обязавший ГУП вернуть родителям внесенные за учебу сына деньги и возместить моральный ущерб.

Роспотребнадзор неоднократно штрафовал вуз за навязывание абитуриентам и студентам незаконных условий, включенных в договор на обучение.

Так, еще до зачисления надлежало оплатить расходы на работу приемной комиссии и внести аванс за первый курс. Кроме того, абитуриент при заключении договора брал на себя обязательства оплачивать все последующие семестры, а при прекращении учебы внесенная сумма не подлежала возвращению (независимо от причин отчисления). ГУП с позицией Роспотребнадзора не соглашался. В итоге права абитуриентов и студентов пришлось защищать в суде, дойдя до Высшего арбитражного, который подтвердил незаконность включения в договор таких условий.

На сайтах судов разной юрисдикции можно обнаружить еще десятки проигранных университетом дел, позволяющих оценить представления его руководства о морали и нравственности.

ГУП известен не только финансовыми тяжбами, но и красивыми студентками, которым благоволит ректор. О своих фаворитках он регулярно рассказывает в социальных сетях. Этой весной Запесоцкий оповестил о расставании со своей бывшей студенткой Алиной — намекнув на невыносимые несоответствия «внутренних миров». «…Мы оказались из разных галактик, — откровенничал профессор. — А на одних физиологических радостях семью не построишь». Так что пусть теперь «принесет счастье другому».

Физиологические радости начались после поступления Алины в ГУП через придуманную профессором процедуру: конкурс красоты. Отбирались на него выпускницы школ с определенными параметрами (рост не менее 172 см). При декларируемой состязательности не только форм, но и интеллекта (полное название конкурса «Высший бал/л, или Ум + Красота = Студент»). Победительницы конкурса зачислялись в университет без экзаменов, на бесплатное обучение, а еще получали из рук ректора ключи от автомобиля.

И вообще, «девушек, с которыми знакомился, было тысячи три, — хвастал ректор. — С тремя был готов взращивать деток. Праздников для чувств было много. Для ума — ни одного».

Алина окончила аспирантуру, родила ректору дочь Елизавету и стала доцентом кафедры философии и культурологи. Известие о счастливом ее разрешении от бремени было размещено на официальном сайте вуза под заголовком «Аспирантка СПбГУП Алина Данилевич стала матерью. Дочь, абитуриентка СПбГУП 2030 года, весит 3 кг 225 г, рост 51 см, зовут ее Лиза Запесоцкая».

До недавнего времени ректор выводил в свет Алину в коротеньких шортах, представляя фото в соцсетях. Теперь готовящийся разменять восьмой десяток профессор выкладывает снимки новой барышни в шортиках, разводя с подписчиками обсуждение ее достоинств. Признается, что «познакомились лет восемь назад, когда она заканчивала школу», и «обоюдная симпатия была очевидна сразу, но отношений никаких быть не могло».

Не из-за страха попасть под статью, как сразу можно было подумать. А потому что тогда «я был с Алиной».

Дело об оспаривании увольнения Валентина и Марии Левицких рассматривается в Выборгском районном суде, следующее заседание назначено на 26 июля.

Татьяна Лиханова

P.S.

Редакция «Новой» отправила запрос в СПбГУП с просьбой разъяснить, какие конкретно действия Левицкого В.Г. и Левицкой М.А. оценены как «аморальные проступки», какими нормами права в вузе руководствовались, давая подобное определение, были ли уволенные преподаватели ознакомлены с результатами служебного расследования, проведенного в отношении них по поступившему анонимному сообщению. Кроме того, мы спрашивали, почему приказом Левицким предлагалось внести сумму, эквивалентную собранной со студентов на аренду помещений «Театра поколений» (164 200 руб.), в кассу СПбГУП, если университет не имеет отношения к спорным занятиям, и каким образом проводимые педагогами дополнительные занятия нанесли СПбГУП материальный ущерб?

На момент публикации текста ответа от СПбГУП «Новая» не получила.

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